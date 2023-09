Neopets Revival: riportare la magia con Ruffle Flash Emulator

Neopets, l'iconico sito web di animali domestici virtuali che un tempo affascinava milioni di giocatori, sta tornando alla ribalta con il supporto dell'emulatore Flash Ruffle. Neopets ha collaborato con Ruffle per rilanciare il suo catalogo di oltre 100 minigiochi, una mossa che evidenzia l'impegno del marchio verso progetti guidati dalla comunità. A seguito di cambiamenti significativi e di un aumento del traffico online, Neopets ha registrato un aumento del 60% degli utenti attivi mensili da quando ha annunciato la sua indipendenza e introdotto un nuovo gruppo dirigente.

La partnership tra Neopets e Ruffle mira ad affrontare i problemi relativi a Flash del sito e garantire una transizione senza interruzioni per gli utenti. Ruffle, un emulatore di Flash Player scritto in Rust, esegue il "polyfill" del contenuto Flash esistente sul sito Web di Neopets, consentendo un aggiornamento fluido e trasparente. In qualità di sponsor Diamond, Neopets fornirà supporto mensile a Ruffle, alimentando il continuo successo di entrambe le piattaforme.

Dominic Law, CEO di Neopets, riconosce l'importanza dei minigiochi nell'esperienza di Neopets ed esprime gratitudine per il supporto di Ruffle nel farli rivivere. La collaborazione segna una nuova direzione per il marchio Neopets, con particolare attenzione allo sviluppo guidato dalla comunità e ad una maggiore trasparenza.

La partnership segna anche l'impegno di Neopets a impegnarsi con la sua comunità di giocatori. Come parte del loro impegno, Neopets ha ospitato il suo primo evento dal vivo Ask Me Anything (AMA) il 6 settembre, consentendo ai fan di interagire con il CEO Dominic Law e partecipare a un omaggio dal vivo.

Sia Neopets che Ruffle stanno lavorando diligentemente per soddisfare le richieste degli utenti e migliorare le prestazioni del sito classico e l'esperienza di gioco. Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di Neopets, visitare Neopets.com.

