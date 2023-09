Istituzioni rialziste sulle criptovalute nonostante il mercato ribassista, rileva il rapporto

Un recente rapporto del fornitore di dati crittografici Amberdata e dell’analista di servizi finanziari Coalition Greenwich rivela che i gestori patrimoniali stanno mostrando un atteggiamento rialzista nei confronti degli asset digitali, anche nel mezzo di un mercato ribassista delle criptovalute. Lo studio ha valutato sessanta gestori patrimoniali provenienti principalmente da Stati Uniti, Europa e Regno Unito, tra cui hedge fund, società di venture capital e family office. Sorprendentemente, il rapporto ha rilevato che quasi la metà dei gestori patrimoniali (48%) ha attualmente asset digitali in gestione (AUM).

I dati relativi all’AUM digitale variano tra le entità intervistate, con il 22% che detiene tra 1 e 10 milioni di dollari e il 19% che detiene tra 11 e 50 milioni di dollari in asset digitali per i propri clienti. Solo un istituto ha riferito di gestire oltre 1 miliardo di dollari in risorse digitali. L’indagine ha inoltre rivelato che un numero significativo di gestori patrimoniali sono di grandi dimensioni, con circa un terzo che dichiara un AUM di oltre 5 miliardi di dollari in tutte le classi di attività.

Nonostante la mancanza di un contesto normativo chiaro, il rapporto ha rilevato che i gestori patrimoniali intervistati erano ottimisti riguardo al futuro dell’adozione delle risorse digitali. L’85% degli intervistati ritiene che SEC e CFTC offriranno opportunità positive per il settore, nonostante le sfide a breve termine. Tuttavia, il rapporto ha evidenziato diverse preoccupazioni per le istituzioni attualmente non coinvolte nel settore delle criptovalute, tra cui l'incertezza normativa, la mancanza di una tecnologia comune Know Your Customer/Antiriciclaggio, politiche fiscali poco chiare, complessità della custodia, pratiche di sicurezza e problemi di prestazioni della blockchain.

È interessante notare che il rapporto ha anche mostrato che un numero significativo di istituzioni sta sviluppando attivamente servizi crittografici specializzati. Un istituto su quattro ha riferito di avere un ruolo dedicato focalizzato sulle risorse digitali, con una crescita prevista del 13% nei prossimi dodici mesi. Ciò suggerisce che molte istituzioni stanno dando priorità ai prodotti e ai servizi crittografici, nonostante il mercato ribassista in corso.

Nel complesso, il rapporto rivela un sentimento sorprendentemente rialzista tra gli asset manager nei confronti degli asset digitali, evidenziando la loro fiducia nella crescita futura del settore, nonostante le sfide attuali.

