Apple conferma che la maggior parte delle app per iPhone e iPad funzioneranno su Vision Pro

Apple ha confermato che la maggior parte delle app per iPhone e iPad saranno compatibili con Vision Pro, il suo prossimo visore per realtà mista. In una nota agli sviluppatori, Apple ha dichiarato che “quasi tutte” le app sviluppate per iPad e iPhone saranno disponibili su Vision Pro. Le cuffie saranno dotate di un App Store che offre app sviluppate appositamente per visionOS, nonché app compatibili per iPad e iPhone che possono essere eseguite sulle cuffie.

Gli sviluppatori hanno due opzioni per quanto riguarda le loro app su Vision Pro. Per impostazione predefinita, le app per iPad e iPhone verranno pubblicate automaticamente sull'App Store per Vision Pro. In alternativa, gli sviluppatori possono creare una versione nativa visionOS della loro app e utilizzare il sistema di acquisto incrociato Universal Purchase di Apple per offrirla gratuitamente ai clienti che hanno già acquistato l'app su iPhone o iPad. Gli sviluppatori possono anche scegliere di disattivare completamente la visualizzazione della propria app su Vision Pro.

Sebbene la maggior parte dei framework disponibili in iPadOS e iOS siano inclusi in visionOS, alcune funzionalità specifiche di determinati framework non saranno disponibili su Vision Pro. Questi includono l'accesso all'accelerometro o al giroscopio non elaborato, driver periferici personalizzati, GPS non elaborato, NFC, SMS, HealthKit, RoomPlan, AppClip e MLCompute. Per quanto riguarda le fotocamere di Vision Pro, non è possibile accedervi da app di terze parti. Invece, il tentativo di accedere alle telecamere comporterà una visualizzazione virtuale dell'utente tramite webcam o un feed nero con l'icona "nessuna telecamera".

Alcune funzionalità di iPhone e iPad verranno adattate automaticamente per visionOS. Le app che utilizzano TouchID o FaceID verranno inoltrate tramite il sistema OpticID basato sul tracciamento oculare di Vision Pro. Inoltre, la Core Location API di Apple consentirà l'approssimazione della posizione tramite Wi-Fi o l'ottenimento di informazioni sulla posizione da un iPhone nelle vicinanze.

Apple afferma che “centinaia di migliaia” di app per iPhone e iPad funzioneranno senza problemi su Vision Pro al momento del lancio. Gli sviluppatori possono già utilizzare il simulatore visionOS per garantire la compatibilità delle loro app con i prossimi visori per realtà mista.

Fonti: Apple.