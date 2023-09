Recensione NBA 2K24: microtransazioni frustranti mettono in ombra il gameplay forte

NBA 2K24 ha il potenziale per diventare una superstar vincitrice del campionato, ma non è all'altezza a causa della sua forte dipendenza dalle microtransazioni. Sebbene il gameplay in campo sia eccellente e offra un'autentica esperienza NBA, le modalità di gioco sono afflitte da acquisti in-game essenziali per competere con altri giocatori online. La modalità La mia carriera, in particolare, è un punto focale dell'iterazione di quest'anno, ma non riesce a premiare l'abilità e lo sforzo rispetto alle scorciatoie a portafoglio aperto.

Nonostante la mancanza di nuove meccaniche appariscenti, NBA 2K24 vanta ancora una grafica fantastica e un gameplay in campo più forte. La nuova funzionalità ProPLAY, che traduce i filmati NBA in animazioni di gioco in tempo reale, garantisce movimenti più fluidi e animazioni di dribbling, tiri e passaggi più autentici. I giocatori superstar come LeBron James assomigliano molto alle loro controparti nella vita reale, offrendo un'esperienza più coinvolgente. L'avversario AI presenta una sfida senza sentirsi ingiusto, poiché la palla va in modo affidabile ai migliori giocatori in campo.

Questa sfida si estende anche al lato offensivo, poiché le tattiche classiche come il pick-and-roll sono meno sfruttabili. I difensori senza palla ora comprendono meglio i loro avversari, costringendoli a prendere decisioni strategiche. La funzione di aumento dell'adrenalina aggiunge anche interattività al gioco difensivo, rendendolo più coinvolgente nelle partite online.

Tuttavia, non tutti gli aspetti del gioco in campo sono migliorati in modo significativo. Manca ancora un gameplay in contropiede, il che toglie un elemento di entusiasmo a una buona difesa. L'intelligenza artificiale a volte prende decisioni sbalorditive, come chiamare timeout errati. La telecronaca e le prestazioni della squadra nel primo tempo sono generalmente solide, anche se l'assenza di Charles Barkley è evidente.

Uno dei maggiori svantaggi di NBA 2K24 è l'enfasi sugli acquisti in-game nella modalità La mia carriera. Nonostante giochino per ore e investano valuta virtuale in miglioramenti degli attributi, i giocatori faticano a raggiungere valutazioni complessive più elevate. Il gioco incoraggia i giocatori a spendere soldi veri per gli aggiornamenti, mettendo in ombra gli aspetti personalizzabili di MyCareer che lo rendono divertente.

In conclusione, NBA 2K24 mette in mostra un gameplay impressionante sul campo e una grafica autentica, ma è rovinato dalla sua forte dipendenza dalle microtransazioni. Le modalità di gioco, in particolare La mia carriera, soffrono della mancanza di una progressione gratificante. Sebbene il gioco faccia passi avanti nelle meccaniche di gioco, non riesce a offrire un'esperienza davvero soddisfacente.