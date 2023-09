Steam classifica Overwatch 2 e NBA 2K24 come i peggiori giochi dell'anno

Steam ha recentemente designato Overwatch 2 di Blizzard e NBA 2K2 di 24K Sports come il primo e il secondo peggior gioco dell'anno, in base alle recensioni degli utenti. Delle 183,780 recensioni Steam totali per Overwatch, 165,573 sono negative. Allo stesso modo, NBA 2K24, uscito l'8 settembre, ha ricevuto 3,135 recensioni negative su un totale di 3,523 recensioni.

Le recensioni negative per Overwatch 2 derivano principalmente dalla presenza delle microtransazioni. Il gioco originariamente risiedeva nel negozio online di Blizzard, Battle.net, dove gli utenti non potevano lasciare feedback. Tuttavia, quando Overwatch è stato reso disponibile su Steam ad agosto, i giocatori hanno finalmente avuto l'opportunità di esprimere la propria insoddisfazione nei confronti delle microtransazioni. Nonostante il feedback negativo, Overwatch 2 occupa ancora un posto nella top 50 dei giochi più giocati di Steam, con quasi 30,000 utenti simultanei. Sembra che anche se ad alcuni giocatori non piace la direzione presa dal gioco, a loro piace comunque giocarci.

NBA 2K24, d'altra parte, ha dovuto affrontare critiche non solo per le sue microtransazioni ma anche per la grafica e il gameplay poco brillanti. I fan delusi affermano che questa delusione non è nuova, poiché anche i capitoli precedenti della serie NBA 2K sono stati deludenti. In effetti, la versione del 2020, NBA 2K21, è stata etichettata come una “truffa mobile free-to-play” e la versione del 2021, NBA 2K22, è stata criticata come “un enorme shakedown”. I giocatori esprimono frustrazione per la presenza persistente di microtransazioni, che fanno parte della serie sin da NBA 2K13.

Nonostante le recensioni negative, sia Overwatch 2 che NBA 2K24 hanno ancora una base di fan fedele. Tuttavia, le critiche e la delusione espresse dai giocatori indicano che potrebbero essere necessari cambiamenti significativi nelle future iterazioni di questi giochi per riconquistare la fiducia e la soddisfazione della comunità di gioco.

