NBA 2K24 riceve pesanti critiche e si unisce alla classifica dei giochi con valutazioni scadenti su Steam

Il rilascio di NBA 2K24 ha provocato un'ondata di feedback negativi da parte della comunità dei giocatori, guadagnandosi un posto tra i giochi con le peggiori valutazioni su Steam. I giocatori hanno espresso la loro insoddisfazione per il nuovo sistema di regressione dei badge del gioco e l'inclusione della meccanica Shooting Slump, considerandoli alcune delle aggiunte più deludenti del franchise.

Un problema significativo, in particolare per i giocatori PC, è che la versione PC del gioco non include le funzionalità di nuova generazione disponibili su PS5 e Xbox Series X|S. Di conseguenza, i giocatori su PC avranno una serie limitata di funzionalità rispetto alle loro controparti su console.

L'accoglienza negativa di NBA 2K24 è evidente nelle valutazioni degli utenti su Steam. A partire da ora, il gioco è il secondo gioco con il punteggio più basso sulla piattaforma, con uno sbalorditivo 90.1% di recensioni degli utenti che gli danno una valutazione negativa. Su 2,928 recensioni, solo il 9.9% erano positive, rendendolo uno dei giochi con più recensioni negative su Steam, simile al famigerato review bombing di Overwatch 2.

Molte delle recensioni negative evidenziano la delusione dei giocatori PC per la mancanza di nuove funzionalità. Diversi utenti ritengono che NBA 2K24 sia un semplice copia e incolla del gioco dell'anno precedente, privo di innovazione e perpetuando disuguaglianza e maltrattamenti nei confronti dei giocatori di PC e Steam.

I giocatori PC perderanno varie aggiunte presenti nel gioco, tra cui Crossplay, la possibilità di iniziare una carriera nella WNBA e MyNBA. Questa esclusione contribuisce ulteriormente alle frustrazioni espresse dalla comunità.

Resta da vedere come gli sviluppatori affronteranno queste preoccupazioni e se apporteranno modifiche per migliorare l'esperienza di gioco per i giocatori di NBA 2K24, in particolare quelli sulla piattaforma PC.

Fonte:

– Steam 250 (nessun URL fornito)

– Autore: Jeremy Gan