NBA 2K24 riceve critiche dai giocatori PC e diventa il secondo gioco con le peggiori recensioni su Steam

Il recente rilascio di NBA 2K24, l'ultimo capitolo della lunga serie di basket sviluppata da 2K, ha dovuto affrontare intense critiche da parte dei giocatori di PC, con conseguente afflusso di recensioni negative su Steam. Di conseguenza, secondo Steam 2, il gioco ora si classifica come il secondo peggior gioco recensito sulla piattaforma, subito dietro Overwatch 250.

Il contraccolpo deriva dal fatto che la versione PC di NBA 2K24 è basata sulle versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco, piuttosto che sulle versioni più avanzate per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Questa decisione ha lasciato l'edizione per PC visivamente carente e priva di miglioramenti significativi rispetto alla versione dello scorso anno. Inoltre, alcune funzionalità esclusive delle versioni console più recenti sono assenti nella versione PC.

Ad esempio, il sito Web ufficiale del gioco evidenzia funzionalità come ProPLAY, che incorpora perfettamente filmati NBA reali nel gameplay di NBA 2K24, nonché la modalità carriera personalizzata chiamata The W. Sfortunatamente, queste funzionalità sono accessibili solo ai giocatori su PlayStation 5 e Xbox. La serie X/S lascia i giocatori PC con la sensazione di essere esclusi.

Le recensioni su Steam esprimono la delusione condivisa dai giocatori. Molti sottolineano che il gameplay e le animazioni rimangono sostanzialmente invariati rispetto alle iterazioni precedenti. Un giocatore afferma: "Il menu principale e le texture del parco sembrano ancora molto economici come sempre". Un'altra recensione evidenzia la mancanza di impegno profuso nella versione per PC, confrontandola con l'edizione per console ed esprimendo frustrazione per le opportunità mancate di raggiungere il livello delle versioni di nuova generazione.

Le critiche sono rivolte anche all'inclusione delle microtransazioni in NBA 2K24, un gioco per il quale i giocatori hanno già pagato il prezzo intero. Commenti negativi su piattaforme come Reddit menzionano come il gioco utilizzi varie tattiche di microtransazione, esacerbando ulteriormente l'insoddisfazione tra i giocatori.

Al momento, 2K non ha affrontato i problemi relativi alla versione PC né fornito informazioni su potenziali aggiornamenti per migliorare il gioco.

Definizioni:

– Microtransazioni: acquisti in-game che consentono ai giocatori di acquistare beni o funzionalità virtuali utilizzando denaro reale.

– PlayStation 4 (PS4): una console di gioco sviluppata da Sony.

– Xbox One: una console di gioco sviluppata da Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): la nuova console di gioco di Sony, che succede alla PS4.

– Xbox Series X/S: le ultime console di gioco di Microsoft, successive a Xbox One.

Fonti: Steam 250, Eurogamer