La Nora: una casa luminosa e spaziosa con trazione anteriore

La Nora di Calbridge Homes è una casa unifamiliare con trazione anteriore di 2,013 piedi quadrati che mette in mostra l'importanza della luce naturale nel design della casa. Situata a Fireside, Cochrane, questa casa modello è progettata per massimizzare la luce solare, in particolare al piano principale.

Il livello principale open-concept del Nora presenta scale a montanti aperti e uno stile di ringhiera che consente alla luce di fluire liberamente. Le finestre ben posizionate, comprese quelle su due lati di un angolo nella grande sala, donano calore e un'atmosfera allegra allo spazio. La grande sala stessa misura 13 piedi per 14 piedi e 10 pollici e presenta un accattivante camino a forma di scatola con un elegante rivestimento in piastrelle a tutta altezza.

Nella cucina a L situata in posizione centrale, un'isola con un bancone che può ospitare almeno tre persone offre funzionalità e comodità. Gli elettrodomestici in acciaio inossidabile, tra cui un frigorifero con porta-finestra, aggiungono un tocco di modernità allo spazio. Ampio spazio di stoccaggio è disponibile nell'abbondanza di armadietti e nella dispensa, garantendo che ogni oggetto della cucina abbia il proprio posto. La dispensa si collega a un fango con accesso al garage annesso, rendendo lo scarico della spesa un gioco da ragazzi.

Al secondo piano, le ampie finestre nella sala bonus e nel bagno padronale forniscono luce naturale e splendide viste. La camera bonus è rivolta verso la parte anteriore e offre viste sul cortile anteriore, nonché una funzione aperta verso il basso con vista sull'atrio. Due camere da letto secondarie hanno le stesse dimensioni, eliminando qualsiasi controversia tra i bambini sulla sistemazione per la notte. Sono supportate da uno spazioso bagno completo con lavabo dotato di due lavandini sotto uno specchio a tutta larghezza.

La Nora offre non solo una casa funzionale e ben progettata, ma anche uno spazio abitativo luminoso e invitante che massimizza i benefici della luce naturale.

