Il Nasdaq crolla mentre continua la crisi di Apple

Giovedì il Nasdaq Composite è sceso di circa l’1%, con Apple in testa al ribasso. Sono emersi rapporti che indicano che la Cina ha vietato ai funzionari governativi di utilizzare gli iPhone e prevede di estendere il divieto alle aziende statali. Anche le richieste di disoccupazione sono scese ai livelli più bassi da febbraio, suggerendo che la Federal Reserve potrebbe mantenere i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo.

Il Dow Jones Industrial Average è stato l'unico indice a registrare guadagni, in rialzo di un modesto 0.2%, mentre l'S&P 500 è sceso di circa lo 0.3%. Le azioni Apple sono crollate di quasi il 3%, facendo crollare il Nasdaq, ad alto contenuto tecnologico.

Il calo dei titoli tecnologici non è dovuto solo al divieto dell’iPhone in Cina. Anche i guadagni nei rendimenti dei titoli del Tesoro hanno contribuito alla flessione. Inoltre, le preoccupazioni per un rallentamento dell’economia cinese hanno sollevato interrogativi sul suo potenziale impatto sull’economia statunitense.

Con l’avvicinarsi della riunione della Federal Reserve di settembre, si discute se la Fed deciderà di mantenere tassi di interesse elevati. I recenti dati economici e le condizioni di mercato, compreso il crollo dei titoli tecnologici e l’incertezza che circonda la Cina, sono fattori che contribuiscono a questa discussione.

Definizioni:

– Nasdaq Composite: un indice borsistico che comprende le azioni di tutte le società quotate sul mercato azionario Nasdaq.

– Apple (AAPL): una società tecnologica multinazionale che progetta, sviluppa e vende elettronica di consumo, software per computer e servizi online.

– Dow Jones Industrial Average: un indice del mercato azionario che misura la performance azionaria di 30 grandi società quotate nelle borse degli Stati Uniti.

– S&P 500: un indice del mercato azionario che misura la performance delle azioni di 500 grandi società quotate nelle borse degli Stati Uniti.

– Richieste di disoccupazione: il numero di persone che hanno presentato domanda di sussidio di disoccupazione in una determinata settimana.

– Federal Reserve: il sistema bancario centrale degli Stati Uniti.

– Tassi di interesse: il costo del prestito di denaro, generalmente espresso in percentuale.

– Rendimenti dei titoli del Tesoro: i tassi di interesse sui titoli di debito governativi statunitensi.

– Dati sul commercio cinese: statistiche relative alle importazioni ed esportazioni della Cina.

– Economia statunitense: Il sistema economico degli Stati Uniti.

– Riunione di settembre: riunione della Federal Reserve tenutasi a settembre per discutere la politica monetaria.

