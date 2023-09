Il Nasdaq crolla mentre Apple affronta le sfide in Cina

Il Nasdaq ha registrato un calo significativo nelle contrattazioni di metà mattinata, principalmente a causa del calo delle azioni di Apple. Rapporti recenti hanno rivelato che la Cina ha vietato ai suoi funzionari governativi di utilizzare gli iPhone, con l’intenzione di estendere il divieto alle aziende statali. Questo sviluppo rappresenta una sfida significativa per Apple, poiché la Cina rappresenta il suo più grande mercato estero e funge da base di produzione globale.

Il Dow Jones Industrial Average, d'altro canto, è rimasto relativamente stabile, mentre altri importanti indicatori azionari hanno subito pressioni a seguito del calo del giorno precedente. L'S&P 500 è crollato di circa lo 0.4% e il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, è crollato di circa l'1%, in gran parte a causa del calo di Apple di quasi il 4%.

Oltre alle sfide di Apple, le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti hanno raggiunto i livelli più bassi da febbraio, indicando che la Federal Reserve probabilmente manterrà i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo. Questa lettura sorprendente è stata preceduta da dati che hanno mostrato un picco di sei mesi nell’attività dei servizi negli Stati Uniti in agosto, suggerendo una resilienza tra i consumatori e un’economia più ampia, nonostante l’aumento dei costi di finanziamento.

Inoltre, l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro ha avuto un impatto negativo anche sui titoli tecnologici. Il recente aumento dei prezzi del petrolio, che in precedenza aveva sollevato preoccupazioni sugli sforzi della Fed per controllare l'inflazione, ha fatto un passo indietro mentre i dati commerciali della Cina non sono riusciti ad alleviare le preoccupazioni sul rallentamento della crescita della seconda economia mondiale. Di conseguenza, ci sono crescenti dubbi sul fatto che il rallentamento della Cina possa rappresentare un grave rischio per l’economia statunitense.

Questi rapporti si sono uniti al dibattito in corso sull'imminente incontro della Federal Reserve di settembre, sollevando speculazioni sulla possibilità che la Fed manterrà tassi di interesse elevati. Gli investitori e gli analisti attendono con attenzione eventuali indicazioni durante questo incontro.

Fonte:

- Yahoo Finanza