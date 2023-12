La NASA celebra il successo del collegamento di comunicazione laser tra la Stazione Spaziale e il satellite relè

La NASA ha recentemente raggiunto un'importante pietra miliare nel campo delle comunicazioni spaziali con il completamento con successo di un collegamento laser tra la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e il satellite Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). Questo segna il primo sistema di relè laser end-to-end bidirezionale della NASA.

La comunicazione rivoluzionaria ha avuto luogo il 5 dicembre 2023, quando il carico utile LCRD della NASA e il nuovo ILLUMA-T (Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) hanno scambiato con successo dati per la prima volta. L'ILLUMA-T, che è stato installato sulla struttura esposta del modulo sperimentale giapponese della ISS, sta dimostrando come un relè di comunicazione laser in orbita geosincrona può migliorare l'efficienza e la velocità del trasferimento dei dati.

Le comunicazioni laser, note anche come comunicazioni ottiche, utilizzano la luce infrarossa invece delle tradizionali onde radio per trasmettere segnali. L'uso della luce infrarossa consente una lunghezza d'onda più stretta, consentendo al veicolo spaziale di trasmettere più dati in ciascuna trasmissione. Questa tecnologia innovativa rappresenta una promessa significativa per l’esplorazione scientifica, poiché può aumentare notevolmente l’efficienza del trasferimento dei dati e contribuire a scoperte scientifiche più rapide.

Secondo il dottor Jason Mitchell, direttore della divisione Advanced Communications and Navigation Technology di SCaN, il collegamento riuscito tra ILLUMA-T e LCRD è una testimonianza del potenziale delle comunicazioni laser. Ha spiegato che le comunicazioni laser non solo possono facilitare il ritorno di più dati dalle missioni scientifiche, ma servono anche come collegamento fondamentale a doppio senso per mantenere gli astronauti connessi alla Terra mentre si avventurano nello spazio profondo.

Dopo l'installazione di ILLUMA-T sulla ISS, gli ingegneri hanno condotto test in orbita per garantirne il funzionamento nominale. Il carico utile sta ora comunicando con LCRD, un satellite relè lanciato nel 2021 che è stato sottoposto a oltre 300 configurazioni sperimentali per perfezionare le tecnologie di comunicazione laser.

David Israel, un architetto delle comunicazioni spaziali e della navigazione della NASA, ha sottolineato l'importanza di questo risultato, affermando che le comunicazioni spaziali di successo che utilizzano la tecnologia laser aprono la strada a dimostrazioni ed esperimenti operativi. Questi esperimenti contribuiranno a ottimizzare l’infusione della comprovata tecnologia di comunicazione laser nelle missioni future, massimizzando l’esplorazione e gli sforzi scientifici.

Il riuscito collegamento di comunicazione laser tra la ISS e l'LCRD rappresenta un significativo passo avanti nelle comunicazioni spaziali. Dimostra l’impegno della NASA nello sfruttare tecnologie all’avanguardia per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle missioni per promuovere la nostra comprensione dell’universo.