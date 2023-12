Esplorando gli strati pericolosi del sole: un viaggio nell'ignoto

By

Trama: La sonda solare Parker della NASA si imbarca in una missione rivoluzionaria per esplorare il sole, avvicinandosi più che mai. Mentre approfondisce gli strati del sole, incontra condizioni estreme, come pressione schiacciante, calore intenso e campi magnetici volatili.

La Parker Solar Probe della NASA, lanciata nel 2018, è in missione per svelare i misteri del sole. Ad ogni strato a cui si avvicina, la sonda affronta sfide senza precedenti che mettono in luce le complessità dell’esplorazione spaziale.

Il viaggio inizia con la corona, un'area situata da 7 a 10 milioni di chilometri sopra la superficie del sole. La corona vanta temperature di 1 milione di gradi Celsius, il che la rende quasi 900 volte più calda della lava. La navigazione attraverso questo strato rovente richiede una tecnologia riflettente avanzata per resistere all'intensità della luminosità del sole.

Avvicinandosi, la sonda incontra la cromosfera, dove colossali protuberanze solari si estendono per decine di migliaia di chilometri oltre il sole. Queste protuberanze, con temperature che superano i 10,000 gradi Celsius, rappresentano sfide formidabili per i veicoli spaziali.

Quando la sonda si avvicina alla fotosfera, la superficie visibile del sole, emerge un grave pericolo: le macchie solari. Queste zone più fredde di gas, causate da potenti campi magnetici interni, rappresentano una minaccia per l’elettronica e aumentano il rischio di eruzioni solari. I brillamenti solari rilasciano energia equivalente a 10 miliardi di bombe all’idrogeno, rendendo fondamentale per la sonda allontanarsi da queste regioni attive.

Scendendo ulteriormente, la sonda raggiunge la zona convettiva, dove le temperature salgono fino a raggiungere i 2 milioni di gradi Celsius. Senza materiale in grado di resistere a un calore così estremo, l’impossibilità di sopravvivere diventa evidente.

Lo strato finale, il nucleo del sole, si trova a circa 500,000 chilometri sotto la superficie. Qui la pressione supera 200 miliardi di volte quella del livello del mare terrestre. Gli atomi sono compressi a una densità dieci volte maggiore del ferro, creando un ambiente diverso da qualsiasi altro.

La straordinaria missione della sonda solare Parker dimostra l'insaziabile curiosità dell'umanità e le notevoli sfide affrontate nell'esplorazione dell'ignoto. Mentre ci avventuriamo più vicino al Sole, la sonda svela i segreti della stella centrale del nostro sistema solare, aprendo la strada a future scoperte scientifiche.