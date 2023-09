La NASA è sollecitata a migliorare la trasparenza sui costi e sui programmi per il razzo lunare SLS

Un audit recentemente pubblicato dal Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti ha rilevato che la NASA deve essere più trasparente sui costi e sui programmi associati al suo razzo lunare Space Launch System (SLS). SLS è il razzo designato dalla NASA per il programma Artemis, che mira a stabilire una presenza permanente sulla Luna e nei suoi dintorni entro la fine degli anni 2020.

L'audit ha rivelato che il programma SLS potrebbe essere inaccessibile a causa dei costi elevati. Gli alti funzionari della NASA hanno affermato che gli attuali livelli di costo superano quelli che saranno disponibili per le missioni Artemis. Dall’inizio del suo sviluppo nel 2011, la NASA ha già speso 11.8 miliardi di dollari per il programma SLS.

Sebbene siano stati stanziati ulteriori 11.2 miliardi di dollari per i futuri lavori sull’SLS dal 2024 al 2028, i costi di base e i programmi per questo lavoro non sono stati stabiliti. Il rapporto afferma che la NASA non prevede di misurare i costi di produzione per monitorare l'accessibilità economica del programma.

L’audit ha inoltre evidenziato che le stime della NASA non sono state aggiornate per tenere conto dell’aumento dei costi, come quelli derivanti dal ritardo della missione Artemis 4 dal 2026 al 2028. Il rapporto sollecita l’agenzia a stabilire dei costi di base e a delineare i costi per pilotare l'SLS Block 1 per missioni future.

L’ufficio dell’ispettore generale della NASA aveva precedentemente stimato che il programma Artemis costerebbe un totale di 93 miliardi di dollari tra il 2012 e il 2025, con ogni lancio SLS che costerebbe circa 4.1 miliardi di dollari. Il rapporto GAO riconosce i recenti sforzi della NASA per risparmiare sui costi, come l'utilizzo di contratti che comportano maggiori rischi per gli appaltatori, ma afferma che è ancora troppo presto per determinare gli effetti di queste strategie.

In conclusione, l’audit del GAO sottolinea la necessità che la NASA fornisca maggiore trasparenza sui costi e sui programmi associati al programma SLS al fine di garantire l’accessibilità economica e il successo del programma Artemis.

Fonti: Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti, Ufficio dell'ispettore generale della NASA.