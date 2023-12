La nuova tecnologia di comunicazione laser è promettente per le future missioni spaziali

La NASA ha recentemente raggiunto una pietra miliare significativa nella comunicazione nello spazio profondo con la trasmissione riuscita di dati attraverso un laser da un veicolo spaziale a oltre 10 milioni di miglia di distanza. Secondo l’Agenzia spaziale americana, questa svolta potrebbe rivoluzionare il modo in cui comunichiamo nello spazio.

Tradizionalmente, la comunicazione con le navicelle spaziali si basava su segnali radio inviati e ricevuti dalle antenne della Terra. Sebbene affidabili, questi segnali radio hanno una larghezza di banda limitata, rendendo difficile o addirittura impossibile la trasmissione di file di grandi dimensioni come foto e video ad alta definizione. Tuttavia, la NASA ritiene che la comunicazione tramite laser potrebbe migliorare notevolmente la velocità dei dati fino a 100 volte.

Per testare questa tecnologia, la missione Psyche della NASA è stata inviata equipaggiata con un ricetrasmettitore laser in grado di inviare e ricevere segnali laser nel vicino infrarosso. Il ricetrasmettitore era agganciato ad un faro laser della NASA in California. Questa svolta di successo della “prima luce” fa parte di una serie di esperimenti volti a dimostrare la fattibilità della tecnologia di comunicazione laser.

Trudy Kortes, direttrice delle dimostrazioni tecnologiche per la direzione della missione della tecnologia spaziale presso il quartier generale della NASA, ha espresso entusiasmo per il potenziale della tecnologia di comunicazione laser. Ha dichiarato: "Il raggiungimento della prima luce è uno dei tanti traguardi critici del DSOC nei prossimi mesi, aprendo la strada verso comunicazioni con una velocità di dati più elevata in grado di inviare informazioni scientifiche, immagini ad alta definizione e streaming video a sostegno del prossimo passo da gigante dell'umanità". : mandare gli esseri umani su Marte.

Il sistema di comunicazione laser pone sfide uniche, poiché il segnale laser deve mantenere la precisione su grandi distanze, compensando al contempo il movimento sia del veicolo spaziale che della Terra. Il team della NASA si concentrerà ora sul perfezionamento dei sistemi che garantiscono il puntamento laser preciso e la codifica dei dati nei fotoni di luce trasmessi.

Con i progressi nella tecnologia di comunicazione laser, le future missioni spaziali potrebbero aprire nuove possibilità per la ricerca e l’esplorazione scientifica. Velocità di trasmissione dei dati più elevate consentiranno comunicazioni in tempo reale, una migliore qualità delle immagini e il potenziale per lo streaming live, migliorando così le esperienze sia degli scienziati che degli astronauti. Mentre la NASA continua ad ampliare i confini della comunicazione spaziale, si aprono prospettive entusiasmanti per il futuro dell’esplorazione spaziale.