Esplorare il potenziale degli scudi termici gonfiabili per le future missioni spaziali

La riuscita dimostrazione da parte della NASA di uno scudo termico gonfiabile lo scorso anno ha raccolto l'interesse di numerose aziende desiderose di collaborare con l'agenzia per il progresso di questa tecnologia innovativa. A novembre, la NASA ha condotto il test di volo in orbita terrestre bassa di un deceleratore gonfiabile (LOFTID) come carico utile secondario durante il lancio del satellite meteorologico JPSS-2. Lo scudo termico gonfiabile di sei metri si è schierato durante il rientro ed è atterrato in sicurezza nell'Oceano Pacifico.

Una delle parti interessate è la United Launch Alliance (ULA), che ha espresso interesse a integrare la tecnologia nel suo concetto SMART (Sensible Modular Autonomous Return Technology) per il recupero dei motori booster. ULA sta attualmente collaborando con la NASA per far avanzare la tecnologia LOFTID attraverso un accordo Space Act. Questa collaborazione comporterebbe lo sviluppo di un aeroshell più grande, con un diametro di 10 metri.

Per ottenere dimensioni maggiori, le sezioni toroidali del deceleratore gonfiabile dovrebbero essere aumentate di diametro e gonfiate a una pressione maggiore. Joe Del Corso, project manager di LOFTID presso il Langley Research Center, ha affermato che ULA sta finanziando questo significativo salto tecnologico. Tuttavia, ULA non è l’unica azienda incuriosita dalla tecnologia LOFTID. Anche altre società, tra cui Outpost, una startup che propone sistemi di rientro commerciale, hanno mostrato interesse.

La NASA sta inoltre collaborando con giganti del settore non divulgati, con l’obiettivo di esplorare aeroshell ancora più grandi che misurano dai 18 ai 20 metri di diametro per varie applicazioni non divulgate. Inoltre, Blue Origin è stata coinvolta nel volo LOFTID fornendo finanziamenti al team Scientifically Calibrated In-Flight Imagery della NASA, che ha raccolto dati cruciali durante il rientro.

Sebbene queste partnership stiano accelerando lo sviluppo di deceleratori gonfiabili su larga scala, la NASA riconosce che non può fare affidamento esclusivamente sull’industria per far maturare la tecnologia. L’agenzia continuerà a investire in ricerca e sviluppo per sfruttare tutto il potenziale degli scudi termici gonfiabili per le future missioni umane, come quelle su Marte.