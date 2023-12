La NASA testa un dispositivo robotico innovativo nel Parco Nazionale Jasper

By

Gli scienziati della NASA hanno condotto test sul campo nel Parco Nazionale di Jasper, utilizzando un innovativo dispositivo robotico chiamato EELS (Exobiology Extant Life Surveyor). Questo serpente meccanico lungo 4.4 metri e pesante 200 libbre è progettato per esplorare luoghi di difficile accesso che i rover esplorativi non possono raggiungere. Il dottor Morgan Cable del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ha spiegato che EELS mira a fornire una comprensione più profonda della presenza di vita in altre parti del nostro sistema solare.

Durante i test, svoltisi presso il ghiacciaio Athabasca, l'EELS ha manovrato con successo su terreni impegnativi. Il ghiacciaio offriva un paesaggio unico, caratterizzato da crepe, crepacci e condotti chiamati mulini che scendono in profondità nel ghiacciaio. Ciò ha fornito un’eccellente opportunità per la raccolta di dati e la ricerca scientifica.

Gli scienziati hanno anche misurato varie sostanze per i loro colleghi di scienze della terra, contribuendo ai prossimi documenti di ricerca. Il processo di test ha consentito al team di raccogliere informazioni importanti sulle prestazioni di EELS in diversi ambienti, nonché di raccogliere preziosi dati scientifici.

EELS è progettato per essere espandibile, con la possibilità di aggiungere o rimuovere moduli secondo necessità. I recenti test si sono rivelati positivi, aprendo possibilità per ulteriori sviluppi e ricerche future. La NASA potrebbe prendere in considerazione il ritorno al Parco Nazionale di Jasper o addirittura l’implementazione di una versione mini di EELS sulla Luna o su Marte.

Questo test sul campo nel Parco Nazionale Jasper mette in luce la tecnologia all’avanguardia e le potenziali opportunità per l’esplorazione spaziale. Il dispositivo EELS della NASA si dimostra promettente nell'esplorazione di aree inaccessibili e nella scoperta se esiste vita oltre la Terra. Mentre i test continuano e vengono compiuti progressi, la comunità scientifica attende con impazienza nuove scoperte e progressi nella nostra comprensione dell’universo.