La NASA testa il rivoluzionario serpente robotico nel Parco Nazionale Canadese

Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA hanno recentemente condotto un esperimento rivoluzionario nel Parco nazionale Jasper in Canada. Lo scopo dell’esperimento era testare le capacità di un innovativo serpente robotico chiamato EELS (Exobiology Extant Life Surveyor) in ambienti estremi.

A differenza dei dispositivi robotici convenzionali, l'EELS è un serpente meccanico lungo 4.4 metri, del peso di 200 libbre e con un diametro di 10 centimetri. Il design a forma di serpente gli consente di manovrare con facilità attraverso terreni impegnativi, rendendolo ideale per scopi esplorativi.

Durante i test sul campo di settembre, gli scienziati del JPL hanno scelto appositamente il ghiacciaio Athabasca come luogo per il loro esperimento. Poiché i ghiacciai sono noti per essere ambienti estremi con condizioni imprevedibili, questo era uno scenario ideale per testare la funzionalità e la resilienza dell'EELS.

Il robot EELS ha dimostrato con successo la sua capacità di navigare nel terreno insidioso del ghiacciaio. Dotato di sensori e telecamere avanzati, ha raccolto dati preziosi sulle caratteristiche geologiche e biologiche del ghiacciaio. Il robot simile a un serpente si muoveva con grazia, imitando i movimenti di un vero serpente, permettendogli di attraversare crepacci e sentieri stretti senza sforzo.

Lo scopo dell'esperimento era valutare il potenziale dell'EELS per le future missioni che richiedono l'esplorazione in ambienti difficili. La sua adattabilità e versatilità lo rendono un'opzione interessante per la ricerca scientifica, come lo studio di aree remote e inaccessibili della Terra o anche lo studio di altri pianeti.

Questo test di successo del robot EELS nel Parco nazionale di Jasper segna una pietra miliare significativa nella tecnologia di esplorazione robotica. Con il suo design unico e le sue capacità avanzate, EELS ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui esploriamo e comprendiamo gli ambienti estremi sia sul nostro pianeta che oltre.