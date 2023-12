La NASA è pronta a rivoluzionare l’esplorazione aerea su Marte

La NASA sta ampliando i confini dell’esplorazione aerea su Marte, poiché il successo dell’elicottero Ingenuity Mars apre la strada allo sviluppo della prossima generazione di droni interplanetari. Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) dell'agenzia ha ora completato i test di un nuovo progetto di elica che migliorerà la velocità e le capacità dei futuri elicotteri marziani.

Ingenuity, inizialmente costruito come dimostrazione tecnologica, ha superato di gran lunga le aspettative, effettuando ben 66 voli di successo sul Pianeta Rosso. I suoi risultati hanno dimostrato che l’esplorazione aerea è effettivamente fattibile nell’impegnativo ambiente marziano. Mentre Ingenuity continua a volare sopra la superficie marziana, acquisendo dati vitali per gli scienziati, gli ingegneri del JPL hanno lavorato instancabilmente per migliorare la progettazione del rotore per le missioni future.

I test aerodinamici condotti nel vasto simulatore spaziale del JPL hanno replicato le sottili condizioni atmosferiche marziane, cruciali per convalidare l'efficacia delle nuove eliche. I rotori riprogettati hanno raggiunto una velocità impressionante di 3,500 giri al minuto, 750 giri al minuto più veloci delle attuali pale di Ingenuity. Questa innovazione consente ai rotori di raggiungere velocità appena al di sotto della barriera del suono, compensando l’atmosfera rarefatta e generando la portanza necessaria per un volo prolungato.

I rotori allungati, quasi quattro pollici più lunghi di quelli di Ingenuity, offrono una maggiore resistenza strutturale e aprono la strada a missioni future più ambiziose. Tuttavia, la progettazione di questi rotori avanzati richiede anche un’attenta considerazione del peso complessivo dell’elicottero. Il bilanciamento dei rotori più pesanti richiede la riduzione del peso di altri componenti, come le gambe, per mantenere prestazioni ottimali.

Oltre alla continua esplorazione di Ingenuity, la NASA ha in programma di rivoluzionare ulteriormente l’esplorazione aerea su Marte. Il Mars Science Helicopter, in grado di trasportare carichi scientifici più grandi rispetto al suo predecessore, potrebbe fungere da ricognitore volante nelle prossime missioni. Inoltre, i piani futuri includono l’utilizzo di elicotteri per recuperare i campioni raccolti dal rover Perseverance come parte della missione Mars Sample Return. Tuttavia, le sfide riguardanti i costi del progetto hanno spinto la NASA a sospendere temporaneamente il lavoro su questo ambizioso progetto.

Mentre la NASA è pioniera nei progressi nell'esplorazione aerea, le lezioni apprese dai trionfi di Ingenuity e il continuo sviluppo dei rotori aprono la strada a un futuro in cui i droni volano nei cieli marziani, svelando i segreti del Pianeta Rosso come mai prima d'ora.

