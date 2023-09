Il costo del razzo del sistema di lancio spaziale della NASA è stato criticato in quanto insostenibile e inaccessibile

Il razzo Space Launch System (SLS) della NASA, una componente cruciale del programma Artemis Moon dell'agenzia, è stato oggetto di crescenti critiche per i suoi costi alle stelle. Un rapporto del Government Accountability Office (GAO) ha rivelato che il programma SLS ha superato il budget di 6 miliardi di dollari ed è ritenuto insostenibile e inaccessibile.

Il razzo SLS, lanciato il 16 novembre 2022 per la missione Artemis 1, mira a inviare una navicella spaziale Orion con equipaggio attorno alla Luna ed eventualmente facilitare il primo atterraggio con equipaggio sulla superficie lunare. Tuttavia, il rapporto del GAO accusava la NASA di mancanza di trasparenza riguardo al costo reale del programma. Ha evidenziato che la NASA non aveva intenzione di misurare i costi di produzione per monitorare l’accessibilità economica del razzo SLS, nonostante i piani di continuare a produrre più componenti per i lanci futuri.

Il rapporto criticava la NASA per non aver stabilito i costi e le linee di base del programma per il programma Artemis, basandosi invece su una stima mobile di 5 anni dei costi di produzione e operativi. Di conseguenza, i costi di produzione in corso e le altre spese successive al lancio di Artemis 1 non sono stati attentamente monitorati.

Il costo previsto di ciascun razzo SLS ha superato il budget di 144 milioni di dollari attraverso Artemis 4, risultando in un singolo lancio di Artemis che costa almeno 4.2 miliardi di dollari. I funzionari della NASA hanno ammesso che gli attuali livelli di costo sono inaccessibili e insostenibili per le loro missioni Artemis.

Nel tentativo di ridurre i costi, la NASA sta implementando strategie come la stabilizzazione del programma di volo, il raggiungimento dell’efficienza della curva di apprendimento, l’incoraggiamento dell’innovazione e l’adeguamento delle strategie di acquisizione. L’agenzia sta anche valutando la possibilità di utilizzare SLS secondo un modello di servizio di lancio, in cui acquisterebbe lanci futuri e capacità di carico utile da un appaltatore.

Il futuro del razzo SLS è cruciale per il previsto ritorno della NASA sulla Luna, ma potrebbero essere necessari cambiamenti per garantirne l’accessibilità economica e l’efficacia. La NASA deve ancora definire obiettivi specifici di riduzione dei costi a livello di programma e sta ancora valutando l’impatto delle sue strategie di riduzione dei costi.

