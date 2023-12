La missione PACE della NASA si prepara per il lancio nel 2024 con particolare attenzione all'ecosistema terrestre

By

La NASA si sta preparando per l’attesissimo lancio della missione Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) nel 2024. Questa missione mira ad approfondire la nostra comprensione dell’atmosfera terrestre e del suo impatto sul clima e sulla qualità dell’aria.

Utilizzando polarimetri avanzati, la missione PACE indagherà l'intricata relazione tra luce, aerosol e nuvole. Queste minuscole particelle, come fumo, polvere e sostanze inquinanti, potrebbero sembrare poco appariscenti ma hanno un’influenza significativa sul clima assorbendo e disperdendo la luce solare, determinando così la quantità di energia solare che raggiunge la superficie terrestre.

Uno dei principali punti focali della missione PACE è il colore dell'oceano. L'Ocean Color Instrument (OCI), uno strumento scientifico primario di bordo, è specificamente progettato per misurare il colore dell'oceano attraverso un'ampia gamma spettrale, dall'ultravioletto all'infrarosso a onde corte. Analizzando il colore dell'oceano, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sulla sua salute e sul suo ecosistema.

Per completare l’OCI, la missione PACE sarà dotata anche di due polarimetri avanzati, lo spettropolarimetro per l’esplorazione planetaria (SPEXone) e l’Hyper Angular Research Polarimeter (HARP2). Questi strumenti forniranno dati complementari, consentendo una migliore correzione atmosferica e una comprensione completa della scienza degli aerosol e delle nuvole.

Recentemente, la navicella spaziale PACE è arrivata alla struttura Astrotech Spacecraft Operations vicino al Kennedy Space Center della NASA in Florida. Ingegneri e tecnici stanno ora preparando le apparecchiature di terra per il trattamento e il rifornimento prima dell'incapsulamento finale. Il progetto PACE è gestito dal Goddard Space Flight Center della NASA, con il Launch Services Program presso il Kennedy Space Center che supervisiona il servizio di lancio per la missione.

La missione PACE non rappresenta solo un'entusiasmante pietra miliare nell'esplorazione scientifica della NASA, ma promette anche scoperte rivoluzionarie nella ricerca su aerosol, nuvole e oceani. Attraverso la collaborazione di strumenti sofisticati e tecnologie all’avanguardia, il mondo può aspettarsi una comprensione più profonda del delicato ecosistema del nostro pianeta e del suo ruolo nel plasmare il nostro futuro.