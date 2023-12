La NASA fa un salto di qualità nella trasmissione dei dati con le comunicazioni laser

La NASA ha raggiunto una pietra miliare rivoluzionaria nella trasmissione dei dati a lunga distanza stabilendo con successo un nuovo sistema di comunicazione che utilizza i laser. La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha recentemente completato con successo il suo primo collegamento laser con un sistema di relè laser in orbita, segnando il primo sistema di relè laser end-to-end bidirezionale della NASA. Questo risultato rappresenta un significativo passo avanti nel rivoluzionare la trasmissione dei dati dallo spazio.

La collaborazione tra il Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) e l’Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal (ILLUMA-T) dimostra il potenziale delle comunicazioni laser, note anche come comunicazioni ottiche, per ridefinire il modo in cui riceviamo dati dallo spazio. A differenza delle onde radio tradizionali, le comunicazioni laser utilizzano la luce infrarossa per trasmettere e ricevere segnali, consentendo una trasmissione dei dati più efficiente e accelerando potenzialmente le scoperte scientifiche.

Il 9 novembre, ILLUMA-T è stato lanciato durante la 29a missione dei servizi di rifornimento commerciale di SpaceX e successivamente installato sulla struttura giapponese dell'Experiment Module-Exposed della ISS. Il successo del funzionamento di ILLUMA-T in tandem con LCRD fa parte dell'iniziativa del programma SCaN (Space Communications and Navigation) della NASA per mostrare i vantaggi delle comunicazioni laser per le missioni scientifiche ed esplorative.

Il dottor Jason Mitchell, direttore della divisione Advanced Communications and Navigation Technology di SCaN, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, affermando: "La prima luce tra ILLUMA-T e LCRD rappresenta un momento cruciale nel nostro viaggio verso l'adozione delle comunicazioni laser come standard per il futuro missioni. Questa tecnologia non solo migliora la restituzione dei dati, ma garantisce anche robusti collegamenti di comunicazione per gli astronauti mentre si avventurano ulteriormente nello spazio”.

Dopo l'installazione, gli ingegneri hanno condotto rigorosi test in orbita per confermare la funzionalità del carico utile ILLUMA-T. Il sistema ora scambia con successo dati con LCRD alla velocità impressionante di 1.2 gigabit al secondo. David Israel, un architetto delle comunicazioni spaziali e della navigazione della NASA, ha sottolineato l’importanza di superare le sfide tecniche e le dimostrazioni operative in corso nel perfezionare la tecnologia per le missioni future.

LCRD, lanciato nel 2021, è già stato sottoposto a più di 300 configurazioni sperimentali per mettere a punto le capacità di comunicazione laser della NASA. Questi progressi aprono nuove possibilità per una trasmissione dei dati più rapida e affidabile, aprendo la strada a scoperte rivoluzionarie e garantendo una comunicazione efficace per gli astronauti mentre si avventurano nelle profondità dello spazio.