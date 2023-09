La NASA ammette problemi di accessibilità con il programma SLS, afferma GAO

Secondo un rapporto del Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti, i funzionari della NASA hanno apertamente riconosciuto che il programma Space Launch System (SLS) è inaccessibile. L'SLS è il razzo più potente della NASA, il cui primo lancio avverrà nel novembre 2022. L'agenzia ha investito miliardi di dollari nello sviluppo delle missioni successive, compresi i voli con equipaggio sulla Luna.

Il GAO ha espresso preoccupazione per i costi correnti del programma Artemis, che comprende l'SLS. Sebbene siano state effettuate stime e richieste di budget per i costi di produzione e operativi per un periodo di cinque anni, il GAO ha riscontrato che queste misure non monitoravano efficacemente i costi missione per missione. Questa mancanza di monitoraggio significa che le stime e le richieste di budget non riflettono accuratamente l’andamento dei costi nel tempo.

La NASA ha richiesto un budget significativo di 11.2 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2024 per sostenere il programma SLS fino all’anno fiscale 2028, oltre agli 11.8 miliardi di dollari già spesi per lo sviluppo. Tuttavia, gli stessi alti funzionari della NASA riconoscono che il programma è insostenibile ai suoi attuali livelli di costo, superando i fondi disponibili per le missioni Artemis pianificate.

Per affrontare questi problemi di accessibilità, la NASA sta rivedendo le sue strategie di acquisizione e sta lavorando per stabilizzare il programma di volo. L’incertezza sulle date e sui luoghi di lancio contribuisce alle difficoltà nella previsione dei costi. Ritardi e superamento dei costi sono stati sfide persistenti per il programma SLS e sembra che questi problemi continueranno a rappresentare sfide nel prossimo futuro.

Fonte: Ufficio per la responsabilità del governo degli Stati Uniti (GAO)