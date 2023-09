Nanoprecise presenta il primo sensore di manutenzione predittiva al mondo per la raccolta dell'energia luminosa

By

Nanoprecise Sci Corp ha lanciato un sensore rivoluzionario chiamato MachineDoctor™ LUX, il primo sensore al mondo per la raccolta di energia luminosa conforme alle normative della Zona 0. Questo sensore innovativo non solo migliora l'efficienza e la precisione, ma risponde anche alla necessità di soluzioni sostenibili nel monitoraggio industriale.

MachineDoctor LUX è progettato per funzionare perfettamente sia in ambienti interni che esterni sfruttando la potenza delle fonti di luce ambientale. Ciò elimina la necessità di sostituire la batteria, riducendo l'impatto ambientale complessivo del sensore. Con il suo sistema Smart Power Management, il sensore combina la raccolta dell'energia luminosa attraverso i pannelli solari con una batteria agli ioni di litio a lunga durata, garantendo una raccolta dati ininterrotta anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il suo sistema a doppia alimentazione lo rende autosostenibile, con una durata fino a 10 anni.

Secondo Sunil Vedula, fondatore e CEO di Nanoprecise Sci Corp, il sensore MachineDoctor LUX rappresenta il loro impegno per l'innovazione e la sostenibilità. Funzionando in assenza di luce ambientale, il sensore migliora l'efficienza operativa e supporta clienti e partner nei loro sforzi verso un futuro più verde.

La versatilità del sensore MachineDoctor LUX va oltre la sua efficienza energetica. Grazie alla connettività cellulare tramite e-sim e a un processo di installazione non invasivo, il sensore è adatto per un'ampia gamma di applicazioni. Consente alle aziende di accedere a informazioni dettagliate sui dati in tempo reale senza le limitazioni della dipendenza dalla batteria.

Nanoprecise Sci Corp è specializzata in soluzioni di manutenzione predittiva basate sull'intelligenza artificiale, che consentono il rilevamento tempestivo dei cambiamenti nel funzionamento delle macchine. Il loro obiettivo è ridurre l’impronta di carbonio degli impianti di produzione implementando la tecnologia AI e IIoT. Nanoprecise è un fornitore leader di piattaforme di efficienza energetica e analisi sanitaria per asset industriali.

Contatto: Suraj Pisharody