I ricercatori raggiungono una svolta nella nanotecnologia autoassemblante

Riepilogo: un team di ricercatori della DTU Electro ha compiuto progressi significativi nel campo della nanotecnologia autoassemblante. Combinando gli approcci top-down e bottom-up, sono riusciti a creare con successo una cavità autoassemblante con un vuoto d’aria della scala di pochi atomi. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, descrivono in dettaglio la costruzione di un risonatore autoassemblante con specchi di silicio attorno a spazi su scala atomica. Questa svolta ha il potenziale per rivoluzionare un’ampia gamma di settori, tra cui l’elettronica, la nanorobotica, i sensori e le tecnologie quantistiche. Anche se c’è ancora molta strada da fare prima di realizzare la visione di un circuito elettronico completamente autoassemblato, questa ricerca segna un importante passo avanti.

I ricercatori si sono tradizionalmente avvicinati alla nanotecnologia utilizzando due metodi separati: l’approccio top-down e bottom-up. L’approccio top-down prevede di iniziare con una struttura più grande e di lavorare verso il basso per creare nanostrutture, mentre l’approccio bottom-up mira ad avere un nanosistema autoassemblato. La combinazione di questi due metodi è stata una sfida a causa della diversa scalabilità e dei requisiti su scala atomica.

Il team DTU Electro ha affrontato questa sfida utilizzando forze superficiali come la forza di van der Waals e la forza di Casimir, che sono guidate da fluttuazioni quantistiche. Creando cavità fotoniche, sono riusciti a confinare i fotoni in spazi d'aria estremamente piccoli, sulla scala di pochi atomi. Sebbene il processo di autoassemblaggio consenta dimensioni estreme, i requisiti di nanofabbricazione rimangono impegnativi.

Sebbene le strutture autoassemblate abbiano il potenziale per creare materiali unici con proprietà straordinarie, la sfida sta nel collegare queste strutture al mondo esterno. La tecnologia dei semiconduttori esistente è ancora necessaria per creare fili o guide d’onda per consentire la connettività. Tuttavia, i ricercatori della DTU Electro ritengono che la loro innovazione abbia il potenziale per colmare il divario tra la nanotecnologia autoassemblata e i semiconduttori convenzionali.

Sebbene siano necessari molti altri progressi prima di realizzare appieno il potenziale della nanotecnologia autoassemblata, i ricercatori sono ottimisti riguardo ai progressi compiuti. Questa ricerca apre la strada a futuri progressi nella nanotecnologia autoassemblante, avvicinandoci a un futuro in cui i circuiti elettronici potranno costruirsi da soli e sfruttare tutto il potenziale della nanotecnologia.