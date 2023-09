Boerse Stuttgart Digital collabora con il gruppo Münchener Rück per migliorare la sicurezza e l'accessibilità dello staking

Boerse Stuttgart Digital, attore di spicco nel settore delle criptovalute e del business digitale dei gruppi borsistici europei, ha annunciato una partnership assicurativa strategica con il gruppo Münchener Rück, una mossa che mira a migliorare la sicurezza e l'accessibilità dello staking in Europa. Questa collaborazione rappresenta un passo pionieristico nel panorama dello staking della regione, offrendo agli investitori istituzionali una soluzione unica, sicura e completa per lo staking.

La componente chiave di questa offerta innovativa è la soluzione assicurativa di staking del Gruppo Münchener Rück, progettata specificamente per mitigare i rischi di riduzione per Boerse Stuttgart Digital. Il taglio è una preoccupazione all'interno del meccanismo di consenso Proof-of-Stake della blockchain di Ethereum, in cui i validatori potrebbero potenzialmente perdere le loro risorse in staking a causa di violazioni delle regole di rete, anche senza intenti dannosi. Il concetto assicurativo di Münchener Rück fornisce copertura in caso di tali incidenti, aggiungendo un livello essenziale di protezione per gli investitori.

Sotto la sua controllata blocknox GmbH, Boerse Stuttgart Digital Custody sta espandendo la sua soluzione di custodia esistente per incorporare questa nuova offerta di staking. Ciò garantisce che gli investitori desiderosi di partecipare ad attività di staking possano godere di un ambiente di qualità e sicurezza eccezionali. Il Dr. Oliver Vins, amministratore delegato di Boerse Stuttgart Digital, ha espresso entusiasmo per questa partnership e ha riconosciuto il crescente interesse da parte degli investitori istituzionali per lo staking. Ha sottolineato l’importanza di infondere fiducia nella sicurezza dell’ambiente di staking, posizionando sia Boerse Stuttgart Digital che Münchener Rück come pionieri nell’affrontare insieme questa sfida.

Il Dr. Andre Knoerchen, responsabile New Tech Underwriting presso Münchener Rück, ha sottolineato il potenziale di crescita degli asset digitali nel settore dei servizi finanziari. La partnership tra Boerse Stuttgart Digital e Münchener Rück unisce i loro punti di forza per facilitare un’adozione istituzionale più rapida e sicura delle risorse digitali. Questa collaborazione non solo avvantaggia gli investitori istituzionali, ma promuove anche un ecosistema più solido per tutte le parti interessate coinvolte.

Questa partnership strategica si basa sulla collaborazione di successo di Boerse Stuttgart Digital Custody con il gruppo Münchener Rück nel campo dell'assicurazione di custodia dal 2022. Con l'espansione dello staking, gli investitori istituzionali hanno ora l'opportunità di esplorare lo spazio di staking con barriere ridotte. Boerse Stuttgart Digital continua a potenziare i propri partner istituzionali con soluzioni di staking affidabili e sicure, diversificando ulteriormente le opportunità nel settore del trading proprietario.

Definizioni:

Staking: il processo di partecipazione a una rete blockchain Proof-of-Stake detenendo e "staking" una quantità specifica di criptovaluta per convalidare le transazioni e proteggere la rete.

Slashing: una sanzione imposta ai validatori in una blockchain Proof-of-Stake per aver violato le regole della rete, che può comportare la perdita delle loro risorse in staking.

Fonte:

– Boerse Stoccarda Digitale

– Gruppo Münchener Rück