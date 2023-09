Pod tecnologici MSP: come Jai Shah, il fondatore di Orangutan, gestisce un'organizzazione di eSport di successo

By

In una recente intervista con MySmartPrice, Jai Shah, il fondatore dell'organizzazione di eSport Orangutan, ha condiviso preziose intuizioni e strategie per gestire un'organizzazione di successo nel mondo in rapida crescita dei giochi competitivi. Shah, che è stata una figura chiave nel settore dei giochi indiano, ha discusso di vari aspetti della gestione di una squadra di eSport, delle strategie di monetizzazione e dell'importanza del coinvolgimento della comunità.

Uno degli argomenti principali discussi da Shah è stata la gestione del team. Ha sottolineato la necessità di una comunicazione chiara e di un lavoro di squadra tra giocatori, allenatori e personale di supporto. Secondo Shah, costruire un team coeso con ruoli e responsabilità ben definiti è fondamentale per il successo. Ha inoltre sottolineato l’importanza di avere una leadership forte e processi decisionali efficaci.

La monetizzazione è stata un'altra area chiave di discussione, con Shah che ha condiviso le sue opinioni sulla sponsorizzazione e sulle partnership con i marchi. Ha sottolineato l'importanza di costruire solide relazioni con marchi in linea con i valori e gli obiettivi dell'organizzazione. La collaborazione con i marchi non solo porta stabilità finanziaria, ma aiuta anche a migliorare la reputazione e la portata dell’organizzazione.

Il coinvolgimento della comunità è stato evidenziato come un aspetto vitale della gestione di un'organizzazione di eSport. Shah ritiene che connettersi con la comunità dei giocatori sia essenziale per costruire una forte base di fan e stabilire una presenza nel settore dei giochi. Ha sottolineato l'importanza di organizzare eventi, tornei e altre attività che consentano ai tifosi di interagire con i giocatori e l'organizzazione.

Nel complesso, Jai Shah ha fornito preziosi spunti per gestire con successo un'organizzazione di eSport. La sua attenzione alla gestione del team, alle strategie di monetizzazione e al coinvolgimento della comunità funge da principio guida per chiunque desideri avventurarsi nel settore dei giochi competitivi.

Fonti: MySmartPrice

Definizioni:

Esports: una forma di competizione che utilizza i videogiochi

Monetizzazione: il processo di generazione di entrate da un prodotto o servizio

Sponsorizzazione: sostegno finanziario o approvazione fornita a una persona, organizzazione o evento da un marchio

Partnership di marca: collaborazioni tra due o più marchi per promuovere i reciproci prodotti o servizi

Coinvolgimento della comunità: attività e iniziative intraprese da un'organizzazione per connettersi e interagire con la propria comunità di fan o utenti

