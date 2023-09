L'importanza delle tecnologie digitali per le PMI in India

Il ruolo delle tecnologie digitali è diventato sempre più cruciale durante il periodo Covid-19. Ora è una delle massime priorità per il G20, soprattutto quando si tratta di micro, piccole e medie imprese (MPMI). Queste imprese contribuiscono per circa il 30% al PIL indiano, rendendo l’adozione delle tecnologie digitali essenziale per la loro competitività.

L’appello all’azione di Jaipur, lanciato dal ministro del Commercio Piyush Goyal, ha sottolineato la necessità di rafforzare l’accesso ai database commerciali e alle informazioni per le MPMI. Un modo per raggiungere questo obiettivo è utilizzare il Global Trade Helpdesk presso l’International Trade Center di Ginevra. Il Primo Ministro Narendra Modi ha inoltre sottolineato l’importanza delle PMI nell’era dell’Industria 4.0 e della rivoluzione digitale. Per garantire la loro crescita sostenuta, il libero flusso delle trasmissioni digitali transfrontaliere è vitale.

L’India ha già compiuto progressi significativi in ​​termini di trasformazioni digitali, superando le economie avanzate sia a livello nazionale che in termini di esportazioni. Nel 2016-17, l’India ha esportato 89 miliardi di dollari in servizi forniti digitalmente, e la sua quota di esportazioni globali stimate di commercio digitale è cresciuta di circa il 400% dal 1995 al 2018. Con la previsione di 800 milioni di abbonati Internet in India entro la fine del 2023, i piccoli le aziende hanno anche iniziato a incorporare i servizi digitali nelle loro operazioni.

Il lato delle importazioni non viene lasciato indietro, poiché le MPMI indiane stanno integrando input di servizi digitali, come marketing e comunicazione basati su smartphone, nelle loro operazioni commerciali. I loro obiettivi includono l’espansione della portata del mercato e l’approfondimento della connessione con i clienti.

Una preoccupazione significativa sollevata nell’articolo è la moratoria dei dazi. L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha adottato nel 1998 una Dichiarazione sul commercio elettronico globale, che prevedeva una moratoria di due anni sui dazi doganali per le trasmissioni elettroniche transfrontaliere. Da allora la moratoria è stata rinnovata ogni due anni.

Sebbene l’India fosse preoccupata per la potenziale perdita di entrate tariffarie, la moratoria ha in realtà portato benefici alle esportazioni e importazioni di servizi del paese. Tuttavia, la prossima Conferenza ministeriale nel 2024 deciderà il destino della moratoria e, se cessa di esistere, potrebbe portare a interruzioni nelle normali trasmissioni transfrontaliere di dati e ostacolare la crescita delle MPMI.

Uno studio recente conclude che le trasmissioni digitali transfrontaliere avvantaggiano le PMI, con conseguente aumento dell’occupazione, della creazione di valore aggiunto e della produttività del lavoro. Qualsiasi azione che renda più difficile per le MPMI l’accesso ai servizi digitali importati, come un aumento dei dazi, sarebbe controproducente e ostacolerebbe la crescita delle piccole imprese.

Le implicazioni politiche di questa ricerca suggeriscono che le misure che rendono difficile l’importazione di servizi digitali avrebbero un impatto negativo sul settore delle MPMI in India. Per sostenere le piccole imprese e consentirne l’espansione, i politici dovrebbero attuare politiche che rendano più semplice, e non più difficile e più costoso, l’accesso ai servizi digitali, compresi quelli provenienti dall’estero. Il mantenimento della moratoria in vigore dell’OMC garantirebbe stabilità e prevedibilità nei settori digitali a livello mondiale.

Nel complesso, l’adozione delle tecnologie digitali è essenziale per la crescita e la competitività delle MPMI in India. La libera circolazione delle trasmissioni digitali transfrontaliere e il mantenimento della moratoria dei dazi sono cruciali per il loro sviluppo duraturo.

Definizioni:

MPMI: micro, piccole e medie imprese

PIL: Prodotto Interno Lordo

B2B: business-to-business

OMC: Organizzazione mondiale del commercio

Fonte:

Nessun URL viene fornito nell'articolo di origine.