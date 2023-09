La varietà e il caos del trasloco 2: un seguito pieno di nuove idee

Lo sviluppatore australiano SMG Studio è tornato con Moving Out 2, l'attesissimo seguito del loro successo cooperativo del 2020 sui traslocatori spericolati. Dopo aver venduto oltre un milione di copie del primo gioco, l'obiettivo principale di SMG Studio per il sequel è la varietà. Hanno un lungo elenco di idee inutilizzate per nuove sfide multiplayer, insieme al desiderio di aggiungere funzionalità di crossplay online. Questa inclusione ha richiesto loro di riscrivere il motore di gioco per gestire i calcoli fisici lato server.

Il gioco è ambientato nell'ambientazione suburbana di Packmore, dove i giocatori possono aspettarsi una logica da cartone animato e dove tutto va bene. Lo studio ha aggiunto al gioco un numero impressionante di meccaniche e regni interdimensionali. I giocatori ora possono pilotare droni armati di palle da demolizione in una futuristica città tra le nuvole o sfondare i muri di pan di zenzero a Candyland per raggiungere il furgone di trasloco.

La co-fondatrice di SMG Studio, Ashley Ringrose, ha la filosofia di non dire mai di no. Crede nel lasciare che gli artisti e i designer esplorino le loro idee e poi trovino un modo per farle funzionare. Questa mentalità ha portato all'abbondanza di nuove idee in Moving Out 2. Ringrose ammette di non essere interessato a lavorare su giochi ufficiali molto seri perché preferisce la libertà di esplorare concetti divertenti e fantasiosi.

Il senso dell'umorismo e il gameplay caotico del gioco derivano dall'approccio del team al design del gioco, che paragonano alla commedia improvvisata. Seguono il principio “sì e”, consentendo alle idee di svilupparsi e fiorire in modi inaspettati. Ad esempio, i progettisti volevano offrire ai giocatori maggiori opportunità di distruggere oggetti, quindi hanno introdotto l'idea di una palla da demolizione su un drone. Questa meccanica flessibile è emersa dall'avanti e indietro dell'improvvisazione.

SMG Studio valorizza anche l'accessibilità del giocatore. Progettano livelli sandbox con opzioni illimitate affinché i giocatori possano trovare la propria strada mentre lottano con una fisica deliberatamente goffa. Mirano a trovare un equilibrio tra un gameplay impegnativo e un divertimento caotico, garantendo sempre che i giocatori possano eseguire tiri stravaganti e divertirsi.

Nel complesso, Moving Out 2 offre una varietà continua con situazioni inaspettate che tengono impegnati i giocatori. Che si tratti di attacchi con punteggio di basket Gumball o di navigazione attraverso libri di incantesimi magici, il gioco è progettato per tenere i giocatori sulle spine. SMG Studio ha compiuto grandi sforzi per testare e creare un gioco accessibile che piaccia al maggior numero possibile di giocatori.

Fonte:

– Studio SMG