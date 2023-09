Motorola Edge 40 Neo: specifiche, caratteristiche, prezzi e disponibilità

Motorola ha confermato che il Motorola Edge 40 Neo sarà uno smartphone globale, il cui lancio è previsto per il 14 settembre 2023. Il prezzo trapelato della variante di fascia alta rivela che avrà un prezzo di € 338.99 (circa ₹ 30,000), che è inferiore a quanto precedentemente previsto.

Il Motorola Edge 40 Neo sarà dotato di un ampio display P-OLED Full HD+ da 6.55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Sarà alimentato dal chipset octa-core MediaTek Dimensity 1050, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo smartphone sarà dotato di una doppia fotocamera posteriore, composta da una fotocamera primaria da 50 MP e un obiettivo secondario da 13 MP. Per selfie e videochiamate sarà presente una fotocamera frontale da 32 MP.

In termini di batteria, il Motorola Edge 40 Neo dovrebbe contenere una batteria da 5,000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 68 W. Avrà anche un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua. Lo smartphone funzionerà su Android 13 con la skin MyUX di Motorola in cima.

Motorola ha confermato che Edge 40 Neo sarà disponibile in più mercati in tutto il mondo, inclusa l'India. Tuttavia, è importante notare che il prezzo trapelato si riferisce all’Unione Europea (UE) e il prezzo in India potrebbe essere diverso. Si prevede che Motorola confermerà il prezzo dello smartphone durante l'evento di lancio.

