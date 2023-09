Mortal Kombat Reboot riporta Nitara doppiata e modellata da Megan Fox

Warner Bros. Games ha annunciato che Nitara, il guerriero vampiro visto l'ultima volta in Mortal Kombat: Deadly Alliance nel 2002, tornerà nella serie nel prossimo riavvio, Mortal Kombat 1. Per dare ai fan un rapido aggiornamento su chi è Nitara , Warner Bros. ha rivelato che il personaggio sarà doppiato e modellato sull'attrice Megan Fox, nota per i suoi ruoli in Jennifer's Body e Transformers.

Nitara, una creatura vampiro proveniente da uno strano regno, è raffigurata sia come malvagia che come buona, mentre combatte per salvare la sua gente. Megan Fox ha espresso il suo affetto per il personaggio, affermando: "È un vampiro, il che ovviamente risuona per qualsiasi motivo". La Fox ha anche condiviso che il suo coinvolgimento nel interpretare Nitara va oltre il semplice fornire la voce, dicendo: “[Le sessioni di recitazione di Nitara] mi costringono ad attingere ad aree di me stessa con le quali non mi sento a mio agio. Mi sono divertito molto a farlo e mi ha permesso di essere più libero con me stesso.

Nell'imminente Mortal Kombat 1, Nitara mostra una fatalità nuova e mai vista prima. Il trailer mostra Nitara che usa le sue unghie lunghe cinque pollici per sventrare il suo avversario, aggrappandosi alle sue viscere come una corda mentre le sue ali di pipistrello la sollevano in aria. Con un calcio potente, fa crollare il suo avversario, facendo cadere la sua carne, lasciando dietro di sé solo uno scheletro in frantumi.

I fan non vedono l'ora di sperimentare ancora di più lo stile di combattimento unico di Nitara quando Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre per PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. Tuttavia, coloro che preordinano le edizioni premium e da collezione avranno accesso anticipato a partire dal 14 settembre.

Fonte:

– Warner Bros. Games, editore di Mortal Kombat

– Megan Fox, l'attrice di Jennifer's Body