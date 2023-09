Warner Bros. Games rivela il nuovo trailer di Mortal Kombat 1 con Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games ha svelato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1, mostrando l'aggiunta di Jean-Claude Van Damme come skin alternativa speciale per il personaggio Johnny Cage. Questa nuova skin può essere sbloccata dai giocatori che acquistano la Premium Edition del gioco.

L'annuncio è arrivato poco dopo che le riprese di Van Damme sono state mostrate durante un'intervista con Ed Boon, il co-creatore della serie Mortal Kombat. Boon ha rivelato che l'inclusione di Van Damme nel gioco è stato un sogno diventato realtà, affermando che l'idea è stata originariamente concepita durante lo sviluppo del primo gioco di Mortal Kombat.

Boon ha spiegato: “La nostra intenzione era realizzare Van Damme: The Arcade Game. In realtà volevamo vedere le parole "Van Damme" nel gioco. Abbiamo contattato il suo team ma, per vari motivi, allora la cosa non ha funzionato. Tuttavia, questa volta abbiamo vinto la lotteria e finalmente lo abbiamo preso a bordo. Abbiamo la sua voce e sarà il personaggio di Johnny Cage. È un momento assolutamente completo per noi”.

Oltre a Van Damme, è stato recentemente annunciato anche che Megan Fox apparirà in Mortal Kombat 1 come volto e voce del personaggio Nitara.

L'attesissimo gioco uscirà il 19 settembre 2023 e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

