Ed Boon rivela la skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage in Mortal Kombat 1

Ed Boon, co-creatore del popolare franchise di videogiochi Mortal Kombat, ha fatto un'apparizione speciale nella serie YouTube Hot Ones. Durante l'intervista, Boon ha svelato il primo sguardo alla skin Jean-Claude Van Damme per il personaggio Johnny Cage in Mortal Kombat 1.

L'inclusione di Van Damme nel gioco era attesa da molto tempo. Boon ha rivelato di aver tentato più volte in passato di assicurarsi il coinvolgimento di Van Damme, ma questa volta alla fine ha vinto il jackpot. Non solo sono riusciti a ottenere le sembianze dell'iconico attore, ma hanno anche ottenuto la sua voce per il personaggio.

L'anteprima della skin di Jean-Claude Van Damme ha mostrato l'attore come appariva nel film classico "Bloodsport" del 1988, completo del suo caratteristico fisico muscoloso.

Boon ha espresso la sua eccitazione per aver finalmente potuto includere Van Damme nel gioco dopo quasi tre decenni. Aveva sempre desiderato creare un gioco basato sull'attore, risalente ai primi tempi di Mortal Kombat. Sebbene in quel momento avessero contattato la squadra di Van Damme, non hanno ricevuto risposta, cosa che Boon capisce data la loro natura giovane e ambiziosa.

L'evoluzione del gioco nel corso degli anni ha giocato un ruolo importante nel rendere possibile questa collaborazione da sogno. Boon ha riconosciuto che la portata di Mortal Kombat è cresciuta in modo significativo sin dal suo inizio, trasformandosi da un piccolo progetto appassionato a un enorme sforzo creativo e a un franchise di videogiochi di successo.

Tuttavia, con la crescita del franchise, Boon ha ammesso che ci sono anche alcuni inconvenienti. Lavorare su scala più ampia significa che le idee impiegano più tempo per realizzarsi e richiedono l’approvazione di più parti. Ai vecchi tempi, quando il team era più piccolo, potevano vedere le loro idee prendere vita quasi immediatamente.

Mortal Kombat 1 è sviluppato da NetherRealm Studios e pubblicato da Warner Bros. Games. L'attesissimo titolo uscirà il 19 settembre per PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

