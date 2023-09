Il trailer di lancio di Mortal Kombat 1 rivela il gameplay di Reiko e Shang Tsung

L'ultimo trailer di lancio di Mortal Kombat 1 non solo offre ai fan un'anteprima del gameplay dei personaggi Reiko e Shang Tsung, ma svela anche le loro raccapriccianti vittime. Il trailer mostra gli elementi della storia che coinvolgono la rinascita di Shang Tsung nell'universo creato dal dio del fuoco Liu Kang. Le famose abilità mutaforma di Shang Tsung sono in piena mostra, permettendogli di trasformarsi nei suoi avversari e copiare le loro mosse.

La fatalità di Shang Tsung è particolarmente terrificante, poiché apre una ferita nel petto del suo avversario e vi versa una mistura ripugnante, scatenando un orrore demoniaco che provoca un morso selvaggio. Questa fatalità si è già guadagnata il soprannome di “fatalità aliena” tra i fan.

Il trailer offre anche uno scorcio del gameplay di Reiko, il secondo in comando del generale Shao. Il brutale Krushing Blow di Reiko prevede il lancio di una lancia nel petto del suo avversario, rompendolo in due e poi trafiggendogli il cranio con il pezzo rimanente.

Oltre al filmato di gioco, lo sviluppatore NetherRealm ha anche rivelato una serie di opzioni di accessibilità per Mortal Kombat 1. Queste opzioni includono descrizioni audio e suggerimenti per l'azione sullo schermo che vengono riprodotti contestualmente durante il gioco, rendendo il gioco più inclusivo per i giocatori con abilità diverse. .

Mortal Kombat 1 verrà lanciato il 14 settembre per coloro che hanno accesso anticipato alla Premium Edition e il 19 settembre per tutti gli altri. Shang Tsung è un bonus preordine, che continua la tradizione di offrire personaggi esclusivi come incentivi per i preordini.

Per ulteriori informazioni su Mortal Kombat 1, i fan possono leggere il recente annuncio dell'ingresso di Nitara nel roster, doppiato dall'attrice Megan Fox. Inoltre, c'è un'intervista con il capo dello sviluppo Ed Boon della gamescom e un trailer live-action con Dave Bautista, che rende omaggio all'iconico spot televisivo di Mortal Monday.

Fonte:

– IGN.com