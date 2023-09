Mortal Kombat 1 presenta la skin Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage

By

Mortal Kombat 1, l'attesissimo videogioco, presenterà un look alternativo per il personaggio Johnny Cage, basato sull'attore Jean-Claude Van Damme. Questo speciale crossover è stato un momento emozionante per gli sviluppatori originali del gioco.

L'idea di includere Van Damme nel gioco è nata dal desiderio degli sviluppatori di creare un videogioco incentrato sull'attore. Hanno contattato più volte la squadra di Van Damme, ma i loro tentativi inizialmente non hanno avuto successo. Tuttavia, la loro tenacia ha dato i suoi frutti e alla fine hanno assicurato il coinvolgimento di Van Damme. Di conseguenza, è stata creata la skin Van Damme per Johnny Cage, con il personaggio che somiglia a una versione più giovane dell'attore degli anni '1990.

Per ottenere la skin Van Damme, i giocatori dovranno acquistare l'edizione Premium di Mortal Kombat 1. Insieme alla skin, questa edizione include anche contenuti aggiuntivi come Shang Tsung e altri personaggi giocabili, accesso anticipato a personaggi con contenuti scaricabili e Dragon Krystals. .

Questo annuncio arriva sulla scia di altre entusiasmanti notizie sul casting di Mortal Kombat 1, con volti famosi come John Cena, Antony Starr, JK Simmons e Megan Fox che si uniscono al roster del gioco. Queste aggiunte hanno generato un notevole entusiasmo tra i fan della serie.

Fonte:

– “Johnny Cage di Mortal Kombat 1 ha una skin di Jean-Claude Van Damme” (fonte)