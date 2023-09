Jean-Claude Van Damme fa il suo debutto in Mortal Kombat 1

In una recente apparizione nello show YouTube "Hot Ones", il co-creatore della serie Mortal Kombat Ed Boon ha rivelato l'attesissima skin Jean-Claude Van Damme per il personaggio Johnny Cage nel prossimo Mortal Kombat 1. Questo è un momento significativo per il serie, poiché i creatori avevano originariamente immaginato il gioco come un tributo al famoso artista e attore marziale.

Boon ha spiegato che mentre stavano sviluppando il primo gioco di Mortal Kombat, hanno contattato il team di Van Damme per vedere se fosse interessato a diventare il personaggio principale del gioco arcade. Sfortunatamente, i tentativi di collaborare con lui in quel momento non hanno avuto successo. Tuttavia, con un colpo di fortuna, sono riusciti a garantire la partecipazione di Van Damme a Mortal Kombat 1, con lui che ha fornito la sua voce al personaggio.

I fan della serie erano estasiati nel dare una prima occhiata alla skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage. Il feedback è stato estremamente positivo e molti hanno espresso sorpresa per quanto sia bello. La rivelazione ha avuto luogo durante l'episodio di Hot Ones con Ed Boon e può essere vista al minuto 5:50 del video.

Questa notizia arriva poco dopo l'annuncio che l'attrice Megan Fox interpreterà il vampiro dell'Outworld Nitara in Mortal Kombat 1. Con queste entusiasmanti aggiunte al roster, l'attesa per il gioco continua a crescere.

– Immagine: First We Feast – Hot Ones (tramite YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.