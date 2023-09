Mortal Kombat 1 presenterà la skin di Jean-Claude Van Damme Johnny Cage

L'imminente uscita di Mortal Kombat 1 è destinata a portare a compimento una collaborazione tanto attesa. Dopo oltre 30 anni, la popolare star d'azione Jean-Claude Van Damme farà finalmente il suo debutto nel franchise di Mortal Kombat. Grazie alla recente apparizione di Ed Boon, il creatore del gioco, su Hot Ones, i fan ora possono dare una prima occhiata a come sarà la skin di Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

L'idea di avere Van Damme in Mortal Kombat risale alla nascita del gioco nei primi anni '90. L'intenzione originale era quella di creare un gioco intitolato “Van Damme the Arcade Game”, con l'aspirazione di mettere in risalto il nome dell'attore. Tuttavia, a causa di varie circostanze, la collaborazione non si è mai concretizzata.

Nell'intervista, Boon rivela di aver contattato il team di Van Damme durante lo sviluppo del primo Mortal Kombat. Tuttavia, non è chiaro se abbia rifiutato o se il messaggio non gli sia mai arrivato. Tuttavia, questa volta, la fortuna è stata dalla loro parte e sono riusciti a garantire il coinvolgimento di Van Damme nel gioco.

L'inclusione di Van Damme nei panni di Johnny Cage chiude il cerchio della collaborazione, poiché gli sviluppatori avevano inizialmente immaginato un gioco incentrato sulla star dell'azione. Ora, i giocatori potranno sperimentare la presenza di Van Damme in Mortal Kombat 1 come personaggio iconico.

Mortal Kombat 1 sarà lanciato il 19 settembre 2023 per varie piattaforme, tra cui PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X | I fan di S. possono attendere con ansia l'uscita e godersi la tanto attesa apparizione di Jean-Claude Van Damme nel franchise.

Fonte:

– [Hot Ones](https://youtube.com/watch?v=KZJaYVDfoDE&feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://www.escapistmagazine.com)