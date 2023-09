Mortal Kombat 1 verrà lanciato questa settimana: puoi usare il trucco neozelandese?

Mortal Kombat 1, l'attesissimo soft reboot dell'iconico franchise di combattimento, sarà lanciato il 14 settembre tramite la Premium Edition. Tuttavia, esiste un trucco che i giocatori possono utilizzare per giocare potenzialmente prima, noto come trucco della Nuova Zelanda.

Per anni, il trucco neozelandese è stato una soluzione alternativa popolare che consente ai giocatori di accedere ai giochi prima della data di rilascio ufficiale. Questo trucco sfrutta le differenze di fuso orario tra la Nuova Zelanda e altre regioni. A causa di queste differenze, i giochi a volte vengono lanciati in Nuova Zelanda quasi un giorno intero prima rispetto al Nord America.

Per utilizzare il trucco della Nuova Zelanda, i giocatori devono modificare le impostazioni dell'ora sulle loro piattaforme di gioco in modo che corrispondano al fuso orario della Nuova Zelanda. Facendo credere alla console di trovarsi in Nuova Zelanda, i giocatori possono sbloccare il gioco prima, anche se si trovano fisicamente in una parte diversa del mondo. Questo trucco funziona sia per le piattaforme Xbox che per quelle Steam.

Tuttavia, il trucco neozelandese non funzionerà per la versione ad accesso anticipato di Mortal Kombat 1. Il gioco verrà lanciato simultaneamente in tutto il mondo, rendendo impossibile giocarci prima utilizzando questo metodo. Se vuoi conoscere l'orario di rilascio specifico nella tua regione, controlla le fonti ufficiali per tali informazioni.

Tuttavia, per la versione base del gioco, che verrà lanciata a mezzanotte del 19 settembre, è possibile applicare il trucco neozelandese. Ciò significa che Mortal Kombat 1 verrà sbloccato in Nuova Zelanda prima che in altre regioni.

È importante notare che i possessori di PlayStation potrebbero riscontrare alcune complicazioni durante l'utilizzo del trucco neozelandese. Poiché gli account PlayStation sono specificati per regione, i giocatori dovranno creare un account neozelandese e acquistare il gioco dal negozio di quella regione per giocarci prima.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Se stai cercando ulteriori guide e informazioni sul gioco, assicurati di controllare l'Hub di gioco MK1.

