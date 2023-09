Il dispositivo misterioso di Valve riceve la certificazione in Corea del Sud

Valve ha recentemente ottenuto la certificazione in Corea del Sud per un dispositivo non divulgato, lasciando i giocatori a speculare sul suo scopo. La certificazione, datata 28 agosto, rivela che il dispositivo presenterà specifiche funzionalità wireless a basso consumo, incluso il WiFi a 5 GHz.

Anche se i dettagli sono scarsi, gli appassionati stanno valutando varie possibilità. Alcuni credono che potrebbe essere un aggiornamento per Steam Deck di Valve, un dispositivo di gioco portatile che include già funzionalità WiFi. Altri ipotizzano che potrebbe trattarsi del presunto visore Deckard VR, che, secondo i brevetti precedenti, avrà una modalità autonoma.

La certificazione non fornisce informazioni sufficienti per determinare in modo definitivo la natura del dispositivo. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che Valve stia lavorando attivamente per migliorare SteamVR per Linux, accendendo le speculazioni secondo cui questa certificazione potrebbe essere un passo verso il successore della loro ammiraglia di realtà virtuale, Index.

Curiosamente, Brad Lynch ha scoperto uno specchio specifico di Valve Galileo del sistema operativo Steam protetto da password durante le loro indagini. Ciò aggiunge ulteriore carburante alla speculazione secondo cui Valve si sta imbarcando in nuove iniziative.

Al momento, Valve non ha fatto alcun annuncio ufficiale, lasciando la comunità dei giocatori in trepidante attesa di maggiori dettagli. Solo il tempo dirà quale sarà alla fine il dispositivo segreto di Valve.

Fonte:

– Brad Lynch su X (Fonte: GamingOnLinux.com)