Nintendo Switch 2: specifiche rumorose e possibile data di uscita

Un recente rapporto del noto leaker di videogiochi NateTheHate ha fornito maggiori dettagli sul presunto Nintendo Switch 2. Secondo Nate, il nuovo sistema sarebbe stato presentato agli sviluppatori a porte chiuse alla Gamescom 2023 a Colonia, in Germania.

Una delle informazioni chiave condivise da Nate è che una demo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild veniva eseguita sul nuovo sistema con risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo, con tempi di caricamento significativamente più brevi rispetto al Nintendo Switch originale. . Ciò suggerisce che lo Switch 2 potrebbe avere capacità prestazionali migliorate, in particolare quando inserito nel dock.

È stato anche menzionato che il nuovo sistema potrebbe incorporare la tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling), in particolare DLSS 3.5. Tuttavia, è importante notare che l'implementazione DLSS sullo Switch 2 potrebbe non includere tutte le funzionalità presenti nella versione PC.

Secondo quanto riferito, un'altra demo presentata alla Gamescom è stata The Matrix, che sembrava essere alla pari con le console di prossima generazione in termini di qualità visiva, comprese funzionalità di ray tracing migliorate. Tuttavia, si ipotizza che questa demo potrebbe non essere stata eseguita su hardware nativo, ma piuttosto su un PC o un kit di sviluppo con specifiche simili.

Sebbene le discussioni alla Gamescom indicassero una potenziale data di rilascio nel marzo 2024, NateTheHate ha espresso incertezza sul fatto che questa data si riferisca alla rivelazione ufficiale o al lancio effettivo di Nintendo Switch 2.

Per quanto riguarda la retrocompatibilità, non ci sono informazioni definitive sulla compatibilità del nuovo sistema con i giochi rilasciati per la Nintendo Switch originale.

Sebbene questi dettagli offrano uno sguardo intrigante sul tanto vociferato Nintendo Switch 2, è importante avvicinarsi a queste informazioni con cautela poiché sono ancora basate su fughe di notizie non verificate. Solo il tempo dirà se queste voci si riveleranno accurate, e i fan attendono con impazienza annunci ufficiali da parte degli stessi Nintendo.

