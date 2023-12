Fossili molecolari rivelano antiche strategie di alimentazione

Un recente studio pubblicato su Nature Communications ha scoperto informazioni affascinanti sulle abitudini alimentari di antiche forme di vita, risalenti a più di un miliardo di anni fa. Combinando i campi della geologia e della genetica, i ricercatori sono stati in grado di analizzare tracce chimiche trovate nelle rocce antiche e studiare la composizione genetica degli animali moderni, facendo luce su come i cambiamenti avvenuti nella Terra primordiale hanno influenzato i cambiamenti nelle strategie di alimentazione.

Il ricercatore capo David Gold, professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie dell'Università della California, Davis, è specializzato in paleontologia molecolare. Questo campo emergente utilizza strumenti sia geologici che biologici per studiare l’evoluzione della vita. Grazie ai progressi tecnologici, gli scienziati possono ora estrarre resti chimici di vita antica dalle rocce, dove i fossili tradizionali sono spesso scarsi.

Un particolare tipo di traccia chimica trovata nelle rocce vecchie fino a 1.6 miliardi di anni sono i lipidi sterolici, che provengono dalle membrane cellulari. Questi lipidi possono durare per centinaia di milioni di anni. I ricercatori hanno scoperto che mentre la maggior parte degli animali oggi utilizza steroli con 27 atomi di carbonio (C27), come il colesterolo, i funghi generalmente utilizzano steroli C28, mentre le piante e le alghe verdi producono steroli C29, noti anche come fitosteroli.

L'analisi di rocce risalenti a 850 milioni di anni fa ha rivelato tracce di steroli C27, mentre tracce di steroli C28 e C29 sono emerse circa 200 milioni di anni dopo. Questo modello suggerisce la crescente diversità della vita in quel periodo e l’evoluzione dei funghi e delle alghe verdi. Tuttavia, senza resti fossili, i ricercatori non possono accertare quali animali o piante abbiano prodotto questi steroli.

Per ottenere una comprensione più chiara, Gold e il suo team hanno condotto un’analisi genetica. Hanno scoperto che il gene smt, responsabile della produzione di steroli a catena più lunga, ha avuto origine all’inizio dell’evoluzione dei primi animali. In particolare, questo gene ha subito rapidi cambiamenti durante lo stesso periodo in cui i fitosteroli sono apparsi per la prima volta nella documentazione fossile. Nel corso del tempo, molti lignaggi animali hanno perso il gene smt, il che implica che questi organismi hanno abbandonato la produzione di fitosteroli poiché facevano sempre più affidamento sulla fiorente fonte di cibo fornita dalle alghe.

"Se abbiamo ragione", spiega Gold, "allora la storia del gene smt racconta un cambiamento nelle strategie di alimentazione degli animali all'inizio della loro evoluzione, poiché questi fossili molecolari di fitosterolo registrano l'aumento delle alghe negli antichi oceani".

Questo studio dimostra le preziose informazioni che si possono ottenere combinando più discipline scientifiche per decifrare i misteri della vita antica. Studiando i fossili molecolari e analizzando i dati genetici, i ricercatori possono scoprire indizi significativi sugli adattamenti e sulle strategie di alimentazione degli organismi vissuti miliardi di anni fa.