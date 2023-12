Una nuova scoperta fa luce sulle abitudini alimentari degli animali antichi

Uno studio innovativo pubblicato su Nature Communications ha svelato affascinanti informazioni sulle abitudini alimentari degli animali vissuti oltre un miliardo di anni fa. Analizzando le tracce chimiche nelle rocce antiche e conducendo analisi genetiche sugli animali viventi, i ricercatori sono stati in grado di mettere insieme i pezzi del puzzle delle prime diete degli animali e del modo in cui si sono evoluti.

Tradizionalmente, lo studio della dieta degli animali antichi è stato impegnativo a causa della scarsità di fossili animali. Tuttavia, i recenti progressi tecnologici hanno permesso agli scienziati di estrarre tracce chimiche di vita da antiche rocce che sono riuscite a sopravvivere per centinaia di milioni di anni. I lipidi, in particolare, si sono rivelati molto promettenti nel fornire indizi sulle abitudini alimentari degli animali antichi.

La ricerca si è concentrata sui lipidi sterolici, che derivano dalle membrane cellulari. Questi lipidi possono essere trovati in rocce vecchie fino a 1.6 miliardi di anni. Al giorno d'oggi, la maggior parte degli animali utilizza il colesterolo, un tipo di sterolo con 27 atomi di carbonio (C27), nelle membrane cellulari. Tuttavia, i funghi utilizzano tipicamente gli steroli C28, mentre le piante e le alghe verdi producono steroli C29, noti anche come fitosteroli.

Uno dei risultati chiave dello studio è che gli steroli C28 e C29 sono comparsi circa 200 milioni di anni dopo rispetto agli steroli C27, suggerendo la crescente diversità della vita durante quel periodo di tempo e l’emergere di funghi e alghe verdi.

Per comprendere ulteriormente le origini di questi steroli e la loro rilevanza per le diete degli animali antichi, i ricercatori hanno condotto un'analisi genetica. Hanno scoperto un gene chiamato smt, responsabile della produzione di steroli a catena più lunga, negli anellidi (vermi segmentati). Esaminando il gene smt in diverse specie animali, i ricercatori sono stati in grado di creare un albero genealogico e seguirne l'evoluzione.

Lo studio ha scoperto che il gene smt ha avuto origine all'inizio dell'evoluzione dei primi animali e ha subito rapidi cambiamenti nello stesso periodo in cui i fitosteroli sono comparsi nelle rocce. Inoltre, i ricercatori hanno notato che la maggior parte dei lignaggi animali alla fine ha perso il gene smt.

L’interpretazione di questi risultati suggerisce che i fossili molecolari dei fitosteroli segnano l’aumento delle alghe negli antichi oceani, portando gli animali a cambiare le loro strategie di alimentazione e a fare affidamento su questa fonte di cibo sempre più abbondante. Lo studio fornisce preziose informazioni sulla storia evolutiva delle diete animali ed evidenzia l’impatto dei cambiamenti ambientali sullo sviluppo dei comportamenti alimentari.

Il gruppo di ricerca spera che questo studio possa aprire la strada a ulteriori scoperte nel campo della paleontologia molecolare, colmando il divario tra geologia e biologia per svelare i segreti della vita antica.