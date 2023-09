Mizuno presenta due nuove palline da golf: RB Max e RB 566

Mizuno ha recentemente presentato due nuove palline da golf: la RB Max e la RB 566. La RB Max è una pallina dual-core che presenta la stessa resilienza delle palline da tour di Mizuno, insieme a un nucleo interno più morbido e un nucleo esterno più solido. È progettato per giocatori con velocità di swing medio-alte, offrendo una compressione più morbida e un volo più elevato rispetto ai modelli da tour. L'RB Max ha anche una copertura in ionomero più resistente. D'altra parte, l'RB 566 ha un nucleo più morbido rispetto al suo predecessore e un nuovo design con fossette per un migliore trasporto.

La RB Max si rivolge ai golfisti che desiderano una pallina da distanza simile al tour senza il prezzo premium. Incorpora gli ingredienti per la velocità della palla presenti nelle palline d'élite RB Tour e RB Tour X di Mizuno. Il nucleo in gomma butadiene ha un nucleo interno più morbido ma resistente avvolto attorno a un nucleo esterno più solido, fornendo velocità, lancio e sensibilità migliori per i golfisti medi con velocità di swing da medie a superiori alla media. Sebbene possa offrire una sensazione più solida rispetto alla RB 566, la RB Max offre comunque una maggiore durata ed è adatta ai dilettanti con una buona velocità della testa del bastone.

La RB Max colma il divario tra le palline da golf Mizuno in due pezzi a bassa compressione, come la RB 566, e le loro coperture in uretano multistrato, la RB Tour e la RB Tour X. Offre una sensazione più solida della RB Tour e ruota più in basso il conducente rispetto all'RB Tour X, che aiuta con la distanza e riduce lo spin fuori asse. Tuttavia, nel gioco corto, la RB Max gira meno rispetto alle palline RB Tour e RB Tour X.

Simile alle palline da tour di Mizuno, la RB Max incorpora la tecnologia fossetta sulla copertura che influenza il volo in modo diverso sui colpi del driver e del wedge. Con il 20% in più di fossette, il disegno e la forma delle fossette modificano il flusso d'aria attorno alla palla. Oscillazioni più veloci, come i colpi del pilota, producono un volo più efficiente e più alto, mentre oscillazioni più lente, come i colpi del cuneo, producono un volo più penetrante e controllato.

Nel frattempo, la RB 566 si rivolge ai giocatori con velocità di swing moderate e offre una sensazione più morbida. Le costruzioni a compressione morbida offrono tolleranza nonostante non massimizzino la velocità della palla. Le 566 fossette, comprese le micro fossette all'interno delle fossette principali e nelle aree piane, mantengono il trasporto a velocità inferiori. L'aerodinamica delle fossette più piccole aiuta a ottenere un volo più alto e più dritto, compensando qualsiasi piccola perdita di velocità della palla.

In sintesi, RB Max e RB 566 di Mizuno sono nuove aggiunte alla gamma di palline da golf. L'RB Max mira a fornire una palla da distanza simile a un tour per i golfisti medi, caratterizzata da velocità, lancio e sensibilità migliori. Colma il divario tra le palline da golf in due pezzi a bassa compressione di Mizuno e le coperture in uretano multistrato. La RB 566 offre una soluzione più morbida per i giocatori con velocità di swing moderate, fornendo tolleranza e mantenendo il trasporto a velocità inferiori grazie al suo design a fossette. Entrambi i nuovi palloni offrono caratteristiche uniche e si rivolgono a diversi profili di giocatori.

Fonte:

– Mizuno presenta due nuovi palloni, un aggiornamento dell'RB 566 in due pezzi a bassa compressione e un nuovissimo modello dual-core, l'RB Max.

– Golfdigest.com