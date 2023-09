Shigeru Miyamoto e Charles Martinet di Nintendo discutono del nuovo ruolo di Martinet come ambasciatore di Mario

In un recente videomessaggio, Shigeru Miyamoto e Charles Martinet hanno fornito maggiori dettagli sul prossimo ruolo di Martinet come ambasciatore di Mario. Il mese scorso è stato annunciato che Martinet, l'amata voce di Mario, si sarebbe dimesso dal doppiatore inglese del personaggio dopo quasi 30 anni. Invece, un nuovo talento vocale assumerà il ruolo nel prossimo gioco, Super Mario Bros. Wonder. Il nuovo ruolo di Martinet come ambasciatore di Mario comporterà viaggiare in giro per il mondo e interagire con i fan durante gli eventi, esibirsi con voci familiari, firmare autografi e diffondere gioia.

Miyamoto ha espresso la sua gratitudine per il contributo di Martinet a Nintendo e ha elogiato il suo talento, la sua premurosità e la sua capacità di dare vita ai personaggi. Ha anche raccontato un ricordo divertente di Martinet che ha quasi sbattuto la testa all'ingresso di un ristorante a Kyoto. Miyamoto ha condiviso che non vede l'ora di vedere Martinet godersi momenti con i fan Nintendo durante gli eventi in tutto il mondo.

Per Martinet è stato un onore dare vita ai personaggi Nintendo per così tanti anni. Ha espresso la sua dedizione nel toccare i cuori, nel far sorridere e ridere le persone e nel portare gioia attraverso grandi giochi. Martinet ha ringraziato Miyamoto e si è rivolto ai suoi fan, esprimendo il suo entusiasmo all'idea di incontrarli in occasione di eventi futuri.

Anche se Martinet ha ammesso di essere ancora incerto sui dettagli del suo nuovo ruolo di Mario Ambassador, rimane ottimista e pronto ad abbracciare il futuro insieme a Nintendo. È chiaro che sia Miyamoto che Martinet siano entusiasti del prossimo capitolo del viaggio di Mario e delle opportunità che porterà.

Fonte: account Twitter di Nintendo of America, 7 settembre 2023.