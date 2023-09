Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte uno: pubblicato il filmato esclusivo

IGN ha pubblicato un filmato esclusivo di 10 minuti dal prossimo film Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, che mostra il personaggio di Tom Cruise, Ethan Hunt, in azione all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Il film sarà disponibile in digitale il 10 ottobre e su SteelBook 4K Ultra HD, 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD il 31 ottobre (1 novembre in Australia).

L'uscita digitale del film includerà uno sguardo dietro le quinte delle audaci acrobazie e dei filmati del film che non erano inclusi nell'uscita nelle sale. Il regista Christopher McQuarrie e il montatore Eddie Hamilton forniranno commenti su ogni scena, offrendo agli spettatori una comprensione approfondita dei momenti avvincenti del film.

Il contenuto bonus includerà anche l'esplorazione delle esotiche location delle riprese ad Abu Dhabi e Roma, mostrando come sono state girate le emozionanti sequenze. Inoltre, il pubblico potrà dare uno sguardo dietro le quinte della città mozzafiato di Venezia e sarà testimone della dedizione e dell'impegno del cast mentre si allenavano per i loro ruoli.

L'uscita includerà anche filmati estesi di una delle più grandi acrobazie della storia del cinema, in cui Tom Cruise lancia una motocicletta da un dirupo. Verranno spiegate in dettaglio anche le pericolose acrobazie di volo veloce presenti nel film, evidenziando le tecniche di allenamento coinvolte.

Un altro punto forte del contenuto bonus è una featurette sulla sequenza culminante del treno, che offre approfondimenti su come è stata catturata nel film. Il regista e il montatore condivideranno anche alcune riprese cancellate mozzafiato che non sono state inserite nella versione finale del film.

I fan del franchise Mission: Impossible attendono con impazienza l'uscita di Dead Reckoning Part One, che è stata descritta come una saga d'azione divertente, intensa e autoriflessiva. La performance di Tom Cruise nel film ha raccolto elogi da parte dei lettori di IGN, che lo hanno votato come il suo miglior film.

