Minneapolis Digital Consultancy Livefront assicura investimenti strategici

Livefront, produttore di app e società di consulenza digitale con sede a Minneapolis, ha annunciato l'acquisizione di un investimento "strategico" dalla società di private equity con sede a Denver, Rallyday Partners. Si tratta del primo investimento esterno di Livefront negli oltre 20 anni di attività dell'azienda. L’accordo è stato descritto come un “investimento strategico di capitale di crescita” che aiuterà ad ampliare le operazioni.

L'importo esatto dell'investimento e della partecipazione azionaria assunta da Rallyday Partners non è stato reso noto. Tuttavia, il CEO di Livefront Mike Bollinger ha rivelato che l'investimento proviene dal secondo fondo di Rallyday Partners, valutato a circa 205 milioni di dollari.

La partnership con Rallyday Partners è vista come un'opportunità per Livefront di rafforzare la propria reputazione di eccellenza e impegno verso standard elevati. L'azienda prevede di utilizzare l'investimento per assumere più esperti di progettazione e ingegneria, nonché per rafforzare le attività di vendita e marketing.

Rallyday Partners è orgoglioso di essere “da fondatori per fondatori”. I leader dell'azienda mirano a fornire il tipo di supporto agli investimenti che avrebbero desiderato avere quando hanno costruito le proprie aziende.

Livefront, fondata nel 2001, ha una lunga esperienza nello sviluppo di prodotti digitali per clienti importanti come Samsung, Optum, Medtronic e Minnesota Twins. L'azienda è stata inclusa più volte nell'elenco delle aziende in più rapida crescita negli Stati Uniti stilato dalla rivista Inc.. Il CEO di Livefront, Mike Bollinger, è anche co-fondatore del sito di notizie tecnologiche tech.mn ed è alla guida dell'azienda sin dal suo inizio.

Il socio dirigente di Rallyday Partners, Nancy Phillips, ha elogiato Bollinger e Livefront per la loro capacità di stabilire una cultura di standard elevati e di riunire i migliori talenti di progettazione, prodotto e ingegneria. Livefront impiega attualmente circa 90 persone, la maggior parte delle quali ha sede nel Minnesota e alcune sono disperse in altri 15 stati.

Fonte:

– Articolo: Minneapolis Digital Consultancy Livefront realizza il primo investimento esterno

– Siti Web aziendali