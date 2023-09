Creazione di fattorie di farina di ossa in Minecraft

By

La farina di ossa è un oggetto utile in Minecraft che accelera la crescita dei raccolti. Può essere ottenuto ricavandolo dalle ossa o utilizzando composter completi. Questo articolo esplora due metodi per coltivare la farina di ossa in Minecraft: il metodo della fattoria e il metodo dello spawner di scheletri.

Fattoria di farina di ossa con raccolti

Un modo per ottenere automaticamente la farina di ossa è creare un'azienda agricola e utilizzare i raccolti per riempire i composter. La canna da zucchero è il miglior raccolto da utilizzare per questa fattoria, poiché ha una probabilità del 50% di aumentare di uno il livello del composter.

Per creare questa fattoria, i giocatori devono impostare un aggeggio composter collegato a tramogge e bauli. Ciò garantisce che tutti i raccolti vengano alimentati nel composter. Una cassa è collegata a tre tramogge, sormontate da tre composter. Un altro set di tre tramogge è posizionato sopra questi composter e una tramoggia del carrello da miniera corre lungo i binari alimentati da un blocco di pietra rossa.

La seconda parte dell'azienda agricola prevede la creazione di un trituratore automatico di canna da zucchero utilizzando blocchi osservatori e blocchi pistone. I blocchi osservatori notano la crescita della canna da zucchero e attivano i blocchi pistone che rompono i raccolti. Il raccolto rotto viene poi risucchiato dalla tramoggia del carrello da miniera e trasferito nel composter. Una volta che il composter è pieno di compost, la farina di ossa viene estratta e conservata nella cassa.

Fattoria di farina di ossa con generatore di scheletri

Gli scheletri sono mob ostili che lasciano cadere ossa dopo la morte. Queste ossa possono essere utilizzate per ottenere farina di ossa. Per creare una fattoria di farina d'ossa con un generatore di scheletri, i giocatori devono trovare un generatore di scheletri in un dungeon.

Una volta trovato uno spawner scheletro, i giocatori devono espandere le dimensioni del dungeon su tutti i lati, lasciando il blocco spawner sospeso in aria. Una lastra dovrebbe essere posizionata sopra il blocco dello spawner per evitare che i mob si generino sopra di esso.

Successivamente, l'acqua può essere fatta scorrere dai secchi verso un lato della stanza per creare una stanza per la morte. Dovrebbe essere creata un'altra area sul lato opposto della stanza delle uccisioni dove i giocatori possono stare e uccidere facilmente gli scheletri.

Una tramoggia e un sistema di casse dovrebbero essere installati alla fine della stanza della uccisione per raccogliere tutte le gocce dagli scheletri morti. Infine, i giocatori possono rimuovere qualsiasi fonte di luce per iniziare a generare gli scheletri. Gli scheletri fluiranno verso la stanza delle uccisioni dove i giocatori potranno facilmente ucciderli senza subire danni. Le ossa lasciate cadere dagli scheletri possono quindi essere facilmente convertite in farina di ossa. Oltre alla farina di ossa, i giocatori otterranno anche archi e frecce da questa fattoria.

Questi due metodi forniscono modi efficienti per coltivare la farina di ossa in Minecraft, rendendo l'agricoltura e la crescita delle colture molto più veloci e più facili per i giocatori.

Fonte:

– Wiki di Minecraft

– Sito ufficiale di Minecraft