Veronica Beard ospita la cena della settimana della moda al ristorante Fotografiska

By

Veronica Beard ha recentemente ospitato una cena della settimana della moda presso il ristorante Veronika di Fotografiska, un momento che il marchio aspettava con impazienza da tre anni. La cena si è tenuta per onorare la campagna autunnale del marchio ed è stata co-ospitata dai co-fondatori di Veronica Beard, Veronica Miele Beard e Veronica Swanson Beard, insieme a Laura Brown. All'evento hanno partecipato ospiti importanti come Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine e Sutton Foster.

L'atrio del ristorante era adornato con pile di giornali stampati con immagini della campagna e il mantra autunnale del marchio: "Ultime notizie: le donne vogliono vestiti che possono effettivamente indossare". Mindy Kaling, una degli ospiti, ha espresso la sua ammirazione per il marchio, affermando che trova gli abiti lusinghieri e perfetti per il suo stile di vita da scrittrice e artista.

Dopo la portata principale della cena, i camerieri sono arrivati ​​a ciascun tavolo con vassoi d'argento contenenti portachiavi. Questi portachiavi potrebbero essere riscattati al "coat check" per un blazer con l'emblema di Veronica Beard, completo di fazzoletto da taschino con monogramma. Gli ospiti che desiderano acquistare più pezzi del marchio potranno visitare la boutique di SoHo nel corso della settimana, dove Laura Brown co-ospiterà un evento di shopping di beneficenza a beneficio dell'organizzazione no-profit contro l'AIDS (Red).

Durante la cena, Veronica Swanson Beard si è rivolta alla sala e ha sottolineato che il marchio si concentra sull'avere un bell'aspetto, sentirsi bene e fare del bene. Ha espresso gratitudine per il momento presente e per l'opportunità di celebrare la stagione autunnale. Veronica Miele Beard ha fatto eco a questo sentimento, affermando di credere nell'importanza di far sentire bene gli altri, avendo anche un bell'aspetto e facendo del bene.

Nel complesso, la cena della settimana della moda di Veronica Beard a Veronika è stata un evento celebrativo che ha messo in mostra la campagna autunnale del marchio e ha riunito ospiti importanti del settore della moda e dell'intrattenimento.

Fonte:

– [Aggiungi qui il titolo della fonte]

– [Aggiungi qui il titolo della fonte]