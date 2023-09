Presentazione di Xbox Mastercard: una carta di credito per gli appassionati di giochi

Microsoft è pronta a lanciare un nuovo entusiasmante prodotto per gli appassionati di giochi: la Xbox Mastercard. Disponibile esclusivamente per i tester Xbox negli Stati Uniti, questa carta di credito senza canone annuale emessa da Barclays offre un'opportunità unica ai giocatori di guadagnare punti che possono essere riscattati su giochi e componenti aggiuntivi Xbox.

A differenza di Microsoft Rewards, Xbox Mastercard funziona come un sistema di premi separato. I titolari della carta possono guadagnare un punto carta per ogni dollaro speso, con 1 punti carta equivalenti a una carta regalo da $ 1,500 riscattabile presso il negozio Xbox online di Microsoft. Inoltre, i possessori di Xbox Mastercard hanno la possibilità di guadagnare cinque punti per ogni $ 15 speso su prodotti idonei dal Microsoft Store online, nonché tre punti per ogni $ 1 speso su servizi di streaming come Netflix e Disney Plus e servizi di consegna come Grubhub e DoorDash.

Vantaggi esclusivi sono disponibili anche per i nuovi membri della carta. Possono guadagnare un bonus di 5,000 punti (equivalenti a un valore di $ 50) dopo aver effettuato il primo acquisto, oltre a un abbonamento di tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate. Questo abbonamento di tre mesi può anche essere regalato ad amici o familiari.

La Mastercard Xbox presenta diverse opzioni di design tra cui scegliere e può essere personalizzata con un gamertag unico. A partire dal 21 settembre, gli Xbox Insider negli Stati Uniti continentali, in Alaska e nelle Hawaii potranno iniziare a richiedere questa entusiasmante carta di credito.

Vale la pena notare che questa è la prima volta in oltre un decennio che Microsoft offre una carta di credito Xbox. In precedenza, nel 2005, la società forniva agli abbonati Xbox Live una carta fedeltà Xbox Live Diamond gratuita, che offriva sconti presso i rivenditori partecipanti. Sony ha anche una carta di credito simile, la carta di credito PlayStation, che consente agli utenti di accumulare punti per acquisti legati ai giochi.

La Xbox Mastercard rappresenta un modo innovativo per i giocatori di guadagnare premi mentre si dedicano al loro hobby preferito. Con la sua gamma di vantaggi e offerte esclusive, questa carta di credito è destinata ad essere molto ricercata dagli appassionati di gioco in tutti gli Stati Uniti.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]