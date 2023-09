L'approccio di Microsoft alla risoluzione dei problemi legati alla concorrenza: anticipare le indagini e fare concessioni

Microsoft ha adottato un approccio proattivo nell'affrontare i problemi di concorrenza presentando offerte alle autorità di regolamentazione prima che le indagini si intensifichino. Mentre Google e Amazon stanno affrontando battaglie legali, Microsoft ha provato un approccio diverso per stare al passo con potenziali azioni normative.

Recentemente, Microsoft ha tentato di prevenire un’indagine da parte della Commissione Europea sulla sua app di collaborazione Teams annunciando che avrebbe separato il servizio dalle altre applicazioni Office nell’UE. Inoltre, nel tentativo di ottenere l’approvazione per l’acquisizione da 75 miliardi di dollari di Activision Blizzard, Microsoft si è offerta di vendere a Ubisoft i suoi diritti di streaming per i giochi al di fuori dell’UE. Queste mosse miravano ad affrontare le preoccupazioni relative alla monopolizzazione nel nascente mercato del cloud gaming.

La società ha anche lavorato per risolvere i problemi normativi relativi alle sue pratiche di licenza cloud. I clienti hanno espresso insoddisfazione per i cambiamenti di licenza di Microsoft, che secondo quanto riferito li spingono ad acquistare i servizi cloud dell'azienda piuttosto che optare per concorrenti come Amazon o Google.

Le concessioni volontarie di Microsoft hanno ricevuto reazioni contrastanti. Mentre alcuni li vedono come passi positivi verso una soluzione tempestiva alle preoccupazioni legate alla concorrenza, i rivali accusano l’azienda di offrire mezze misure e di utilizzare tattiche di depistaggio. I critici sostengono che Microsoft agisce solo quando il danno è già stato fatto e che le sue concessioni sono progettate per distogliere l’attenzione da misfatti più gravi.

Ad esempio, l’offerta di Microsoft di vendere i propri diritti di streaming cloud per i giochi sembra spostare il futuro potere decisionale su Ubisoft. Tuttavia, ciò non impedisce a Microsoft di entrare nel mercato dei giochi cloud o di trarne vantaggio come grossista di giochi cloud venduti tramite Ubisoft, portando i critici a mettere in dubbio il reale impatto della concessione.

Al contrario, la decisione di Microsoft di separare Teams dalle applicazioni Office nell’UE è stata considerata tardiva, poiché il danno è già stato fatto, con oltre 300 milioni di persone che utilizzano Teams mensilmente. Ciononostante, l’azione della società potrebbe aiutare a mitigare la potenziale pressione normativa da parte della Commissione Europea, mentre anche altri regolatori globali potrebbero cercare concessioni simili.

Sebbene negli ultimi tempi Microsoft sia riuscita a evitare i riflettori delle normative, le preoccupazioni sulle sue pratiche di licenza cloud rappresentano una sfida significativa. Una ricerca condotta da CISPE, un gruppo europeo del settore del cloud computing, suggerisce che Microsoft ha guadagnato miliardi di dollari attraverso i suoi termini di licenza. Le autorità di regolamentazione, tra cui la Commissione Europea, la Federal Trade Commission degli Stati Uniti e l’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati, hanno iniziato a indagare su questo problema.

L'approccio proattivo di Microsoft nell'affrontare le preoccupazioni relative alla concorrenza riflette il suo tentativo di stare al passo con potenziali azioni normative. Tuttavia, le sfide poste dalle preoccupazioni relative alle licenze cloud, che influiscono sul suo core business, non saranno facilmente risolte.

