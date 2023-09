Windows elimina gradualmente i driver di stampa di terze parti: cosa devi sapere

Secondo un recente documento di supporto rilasciato da Microsoft, Windows è destinato a eliminare gradualmente i driver della stampante di terze parti. L'azienda prevede di fare affidamento su un “driver di classe” universale che supporti standard come Internet Printing Protocol (IPP) ed è adottato dalla Mopria Alliance. Si prevede che questo cambiamento avverrà gradualmente, a partire dal 2025.

Inizialmente, Microsoft smetterà di accettare nuovi driver di stampa di terze parti in Windows Update. Saranno comunque consentiti gli aggiornamenti ai driver esistenti, ma le nuove stampanti non avranno più la possibilità di aggiungere driver personalizzati di terze parti. Entro il 2026, tutte le stampanti collegate a un PC Windows utilizzeranno per impostazione predefinita il driver integrato, anche se esiste un driver di terze parti. Inoltre, a partire dal 2027, in Windows Update saranno consentite solo correzioni relative alla sicurezza per i driver della stampante.

Per gli utenti che si affidano a driver di terze parti per supportare le stampanti più vecchie senza supporto Mopria o IPP, non vi è alcun motivo di preoccupazione immediato. I driver esistenti continueranno a funzionare e potranno essere installati da Windows Update o scaricati manualmente. Microsoft continuerà inoltre a firmare nuovi driver della stampante come parte del programma di compatibilità hardware di Windows, sebbene questi driver non verranno aggiunti a Windows Update dopo il 2025.

Questo allontanamento dai driver di terze parti è uno sviluppo positivo per l'ecosistema Windows. Invece di avere a che fare con driver gonfiati e spesso inaffidabili privi di aggiornamenti tempestivi, gli utenti trarranno vantaggio dalla semplicità e dalla compatibilità del driver di classe. Questo singolo driver è in grado di gestire vari dispositivi con funzionalità simili, garantendo che le stampanti più vecchie rimangano operative con le versioni software più recenti. I produttori di stampanti possono comunque supportare funzionalità specializzate tramite le app di supporto stampa opzionali disponibili in Windows Store.

Vale la pena notare che l'eliminazione graduale da parte di Microsoft dei driver di terze parti riflette le tendenze del settore esistenti. La maggior parte delle stampanti moderne supporta già Mopria e ha integrato il supporto per IPP dall'inizio degli anni 2010. Apple ha adottato misure simili deprecando i driver della stampante macOS di terze parti a favore di AirPrint basato su IPP nel 2019.

Sebbene il passaggio ai driver di classe offra una migliore compatibilità, non eliminerà tutte le frustrazioni legate alla stampante. È probabile che problemi quali inceppamenti di carta fantasma, disconnessioni di rete, requisiti di inchiostro proprietari e limitazioni dello scanner persistano. Tuttavia, l'abbandono dei driver di terze parti è un passo nella giusta direzione verso un'esperienza di stampa più snella e stabile.

Fonte:

– Documento di supporto Microsoft